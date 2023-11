Distil plc est une société holding basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la commercialisation et la vente du rhum épicé RedLeg, du gin Blackwoods Vintage, de la vodka Blackwoods, de la vodka noire Blavod Original, de l'alcool botanique TROVE et de la vodka Diva. RedLeg est un rhum caribéen de première qualité, infusé avec des épices. La gamme de produits Blackwoods Vintage Gin comprend le Blackwoods 40% Gin pour le meilleur G&T, le Blackwoods 60% Navy Strength Gin parfait pour recréer des cocktails classiques, et la Blackwoods Vodka. La vodka Blavod est fabriquée à partir de vodka 100 % grain, triplement distillée et doublement filtrée. La Diva Vodka est fabriquée à partir de vodka de grain et est en temps utile. TROVE est une boisson spiritueuse à base de vodka botanique à faible teneur en alcool, distillée avec de vrais fruits et des plantes médicinales. La société commercialise et vend ses marques sur un certain nombre de marchés internationaux, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et la Russie. La filiale de la société est Distil Company Limited.

Secteur Distillateurs et caves à vin