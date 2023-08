Distribution Finance Capital Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société opère par le biais d'une filiale, DF Capital Bank Limited (la Banque), qui est une banque de prêt commercial et d'épargne personnelle. La Banque fournit des produits de prêt aux entreprises, soutenus par des dépôts via ses comptes d'épargne personnels en ligne. La Banque fournit des solutions de fonds de roulement, ce qui aide les entreprises à se développer. La Banque finance des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans toute la chaîne d'approvisionnement de la distribution et se concentre principalement sur le financement de produits dans cinq secteurs, les véhicules à moteur, les véhicules de loisirs, la marine, l'équipement industriel et l'équipement agricole. Elle travaille avec des fabricants dans de multiples secteurs. Ses relations incluent des marques britanniques, telles que Willerby, Prestige & Homeseeker, Swift, Triumph Motorcycles et Fairline Yachts, ainsi que des marques mondiales telles que Terex, Ducati, LDV, Erwin Hymer, Carthago et bien d'autres.