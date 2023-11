Distribution Finance Capital Holdings plc est une société holding d'investissement basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société et de ses filiales est d'être un groupe bancaire spécialisé dans l'épargne personnelle et les prêts commerciaux. La société fournit des solutions de financement de fonds de roulement de niche aux concessionnaires et aux fabricants dans tout le Royaume-Uni, grâce à des produits d'épargne personnelle à des prix compétitifs. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, DF Capital Bank Limited (la Banque). Cette dernière est une banque spécialisée qui fournit des solutions de fonds de roulement aux concessionnaires et aux fabricants du Royaume-Uni. La Banque propose des produits d'épargne, tels que des dépôts à taux fixe, des comptes à préavis, des FSCS et autres. Les produits commerciaux de la Banque comprennent le financement de planchers, le financement de stocks d'unités et le financement de parcs de location et de location-vente. La banque travaille avec environ 85 fabricants et près de 1 000 concessionnaires dans les secteurs des loisirs, du commerce et des sports motorisés.