Distribution Solutions Group, Inc. est une société de distribution spécialisée. Elle fournit des solutions de distribution à valeur ajoutée aux marchés de la maintenance, de la réparation et de l'exploitation (MRO), aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux marchés de la technologie industrielle. La société opère à travers trois segments : Lawson, Gexpro Services et TestEquity. Lawson est un distributeur de produits et de services destinés aux marchés de la maintenance, de la réparation et de l'exploitation (MRO) des secteurs industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental. Lawson distribue principalement des produits MRO à ses clients par l'intermédiaire d'un réseau de représentants commerciaux aux États-Unis et au Canada. TestEquity est un distributeur d'équipements et de solutions de test et de mesure, de fournitures de production électronique et de kits d'outils provenant de ses partenaires fabricants. Gexpro Services est un fournisseur de solutions pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, spécialisé dans le développement de programmes de gestion de la chaîne de production, d'après-vente et d'installation sur le terrain qui sont essentiels à la réalisation de la mission.

Secteur Machines et équipements industriels