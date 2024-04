Digital Imaging Technology, INC. est une société coréenne principalement engagée dans la production et la vente d'équipements d'inspection d'écrans plats. Les équipements d'inspection d'écrans plats comprennent, entre autres, des diodes électroluminescentes organiques (OLED), des écrans à cristaux liquides (LCD) et des écrans tactiles (TSP). La société fabrique et vend des équipements de découpe laser, des équipements de broyage, des équipements d'exposition et de séchage aux ultraviolets (UV) et des équipements d'inspection de films. En outre, la société est impliquée dans la production et la vente d'autres produits, notamment des équipements d'inspection des emballages au niveau du panneau (PLP), des équipements d'inspection des voitures, des équipements d'inspection et de mesure en 3 dimensions (3D), entre autres. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels