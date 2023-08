(Alliance News) - Diverse Income Trust PLC a augmenté mardi son dividende annuel, malgré la baisse de sa valeur nette d'inventaire.

Diverse Income Trust investit dans des petites et moyennes entreprises britanniques cotées en bourse.

Au cours de l'exercice clos le 31 mai, la valeur nette d'inventaire par action de la société a chuté de 20 %, à 88,87 pence, contre 110,55 pence un an plus tôt.

Le rendement total de la valeur liquidative de la fiducie a été de moins 16,2 % pour l'année, contre moins 3,4 % l'année précédente. Ce chiffre comprend la variation de la valeur liquidative, plus les dividendes versés au cours de l'année, a précisé la société.

Diverse Income Trust a annoncé qu'il verserait un dividende total de 4,05 pence, en hausse de 3,8 % par rapport à 3,90 pence.

"Le marché britannique est tombé en disgrâce au cours des dernières décennies, en partie parce qu'il était perçu comme composé de sociétés ternes et matures et sous-représenté dans les secteurs à croissance plus rapide. Les investisseurs internationaux ont également été dissuadés par l'incertitude liée au Brexit, l'économie et la politique britanniques devant encore s'adapter pleinement pour être à l'aise avec les nouvelles structures", a déclaré Diverse Income Trust.

Cependant, il a noté qu'il y a "quelques signes d'espoir provenant des récentes annonces politiques encourageant l'investissement dans les entreprises britanniques en croissance et examinant les obstacles potentiels aux entreprises qui décident de s'inscrire au Royaume-Uni."

Les actions de Diverse Income Trust étaient en baisse de 0,4 % à 81,56 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

