Diversified Energy Company PLC est une société énergétique indépendante. Elle se consacre à la production, à la commercialisation et au transport de gaz naturel et de liquides associés à partir de ses actifs complémentaires onshore en amont et en aval, principalement situés dans les régions des Appalaches et du centre des États-Unis. Ses actifs sont constitués de gaz naturel conventionnel et non conventionnel, de liquides de gaz naturel et de puits de production de pétrole. Le portefeuille de la société consiste en la production de puits de gaz naturel et de réseaux de collecte situés dans les Appalaches et la région centrale. Son portefeuille d'activités intermédiaires et de commercialisation comprend environ 17 000 miles de lignes de collecte et de transport et les stations de compression associées, réparties sur l'ensemble de sa zone d'activité. Les activités de la société se situent dans le Tennessee, le Kentucky, la Virginie, la Virginie occidentale, l'Ohio, la Pennsylvanie, l'Oklahoma, le Texas et la Louisiane.