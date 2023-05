Diversified Energy atteint ses objectifs et augmente son dividende au premier trimestre

(Alliance News) - Diversified Energy Co PLC a déclaré mardi que ses résultats étaient conformes aux attentes, ajoutant qu'elle avait enregistré une "production record" tout en déclarant une augmentation de son dividende intérimaire.

La société de production de gaz et de pétrole basée en Alabama, aux États-Unis, a enregistré une production moyenne de 139 000 barils d'équivalents pétrole par jour, ou 833,0 millions de pieds cubes équivalents de gaz naturel par jour, au cours du premier trimestre 2023.

Diversified Energy a déclaré un bénéfice net de 400 millions USD pour le trimestre, y compris un gain exceptionnel de 365 millions USD sur les ajustements de la juste valeur des produits dérivés. Elle a déclaré avoir atteint son objectif de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 150 millions USD.

Diversified Energy a déclaré un dividende intérimaire de 4,375 cents US par action, en hausse de 3 % par rapport aux 4,250 cents par action du premier trimestre 2022. Elle a déclaré que ce dividende était "cohérent" avec celui du quatrième trimestre.

"Notre équipe a réalisé des performances exceptionnelles au cours du premier trimestre, en assurant une fois de plus une production record", a commenté le directeur général Rusty Hutson. "Nous restons concentrés sur la génération de flux de trésorerie disponibles pour fournir des dividendes et assurer le service de notre dette amortissable, tout en évaluant les opportunités de croissance relutives qui permettent d'améliorer l'échelle et les synergies.

"Nous avons construit une entreprise de taille importante et résiliente, et nous pensons que notre valeur intrinsèque par action dépasse largement notre cours actuel, proposant une proposition de valeur convaincante pour nos actionnaires actuels et futurs."

En mars, Diversified Energy a déclaré que sa perte avant impôts pour 2022 s'était creusée à 799 502 USD, contre 550 900 USD d'une année sur l'autre, malgré un quasi-doublement de ses recettes. Elle a déclaré un dividende trimestriel moyen par action de 0,043 centimes USD et un dividende total de 0,17 centimes USD par action.

Les actions de Diversified Energy étaient en baisse de 0,4 % à Londres mardi, à 91,80 pence.

