(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Diversified Energy Co PLC - propriétaire de puits de pétrole et de gaz aux Etats-Unis - Répond au prix de l'action, qui a chuté de 21% à 919,85 pence à Londres au cours du mois dernier. Déclare être au courant du "récent rapport opportuniste" du vendeur à découvert, répétant les affirmations qu'il a déjà abordées avec les parties prenantes. Le rapport "contient de nombreuses inexactitudes, ignore des résultats financiers et opérationnels spécifiques et des actions de développement durable, et est conçu dans le seul but d'avoir un impact négatif sur le cours de l'action de la société pour le propre bénéfice du vendeur à découvert". Réaffirme son engagement à fournir une déclaration commerciale de fin d'année avant le 31 janvier.

Plexus Holdings PLC - Entreprise de services d'ingénierie pétrolière et gazière basée à Aberdeen - Reçoit un paiement de 5,2 millions d'USD dans le cadre d'un accord de licence de propriété intellectuelle avec SLB. Elle déclare que l'accord "démontre clairement la valeur inhérente de la suite de PI de Plexus et marque un nouveau niveau de reconnaissance de la part de SLB". Elle se concentrera à l'avenir sur "la poursuite du développement de sa méthode d'ingénierie POS-GRIP par friction pour les applications O&G et au-delà".

Public Policy Holding Co Inc - société de relations publiques et gouvernementales basée à Washington DC - déclare que ses cabinets de lobbying fédéraux américains déclarent 68,3 millions de dollars de revenus en 2023, soit une augmentation de 3,6 % par rapport aux 65,9 millions de dollars de l'année précédente. Les sociétés Forbes Tate, Crossroads Strategies et Alpine se sont toutes développées, allant "de force en force". Il ajoute que ces résultats sont obtenus malgré les retards dans la sélection du nouveau chef de la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis au début de l'année. Le directeur général Stewart Hall affirme que l'entreprise reste "très bien positionnée" pour profiter de la croissance plus large du secteur.

Molecular Energies PLC - Société de production de pétrole et de gaz axée sur l'Argentine et les États-Unis - Mise à jour de la levée de fonds annoncée plus tôt dans la journée de mercredi. Elle déclare avoir levé avec succès 650 000 GBP avant frais, suite au placement et à la souscription de 1,9 million d'actions à 35 pence chacune. Les actions devraient être admises à la négociation sur l'AIM vendredi.

Wincanton PLC - Fournisseur de services logistiques basé à Wiltshire, Angleterre - CEVA Logistics UK Rose Ltd, une filiale de la société française de transport maritime et de logistique CMA CGM SA, déclare que l'actionnaire Schroders Investment Management Ltd a fourni le 18 janvier une lettre d'intention de voter en faveur du plan d'arrangement visant à faciliter la prise de contrôle de Wincanton par CEVA. CEVA et Wincanton se sont mis d'accord sur l'acquisition le 19 janvier. CEVA ajoute que mercredi, Schroders a déclaré avoir cédé 316 221 actions de Wincanton. La lettre d'intention représente maintenant 4,18% du capital social émis de Wincanton.

Verici Dx PLC - Développeur de diagnostics cliniques avancés pour les transplantations d'organes, basé à Cardiff, au Pays de Galles - déclare avoir conclu avec succès la construction d'un livre d'ordres pour le placement annoncé plus tôt ce mercredi, afin de lever un produit brut d'environ 6,2 millions de livres sterling par le placement de 69,1 millions d'actions à 9,0 pence chacune. L'admission des actions du placement à la négociation à Londres devrait prendre effet le 20 février.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

