Diversified Energy lève 163,0 millions USD pour son acquisition

Diversified Energy Co PLC - Société de production de gaz et de pétrole basée en Alabama, États-Unis - Lève un produit brut total de 163,0 millions USD dans un placement de 128,4 millions d'actions à un prix d'émission de 105 pence par action. Note que le prix d'émission représente une décote de 5,2 % par rapport au cours de clôture du marché intermédiaire le 8 février. Prévoit d'utiliser le produit pour financer partiellement la contrepartie de 250 millions USD pour l'acquisition des actifs en amont et des infrastructures connexes de Tanos Energy Holdings II LLC. Emet 128,4 millions de nouvelles actions au total, représentant 15% de son capital ordinaire. S'attend à ce que l'admission de ces actions ait lieu à GBP0800 le 28 février.

Cours actuel de l'action : 104,33 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 8,5 %.

Par Abby Amoakuh ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.