Diversified Energy lève 163 millions USD pour financer l'acquisition de Tanos

(Alliance News) - Diversified Energy Co PLC a déclaré jeudi avoir levé 163,0 millions de dollars de produit brut par le biais d'un placement d'actions.

La société de production de gaz et de pétrole basée en Alabama, aux Etats-Unis, a déclaré que le placement de 128,4 millions de nouvelles actions à 105 pence par action représente 15% du capital social émis de la société.

La société a noté que le prix de la levée de fonds représente une décote de 5,2 % par rapport au prix de clôture du marché intermédiaire le 8 février.

Diversified a déclaré avoir reçu un fort soutien de la part d'un certain nombre de ses principaux actionnaires avant la levée de fonds.

La société a déclaré que le financement serait utilisé pour financer partiellement son acquisition de Tanos Energy Holdings II LLC pour un montant de 250 millions USD, qui devrait être clôturée le 1er mars.

Le reste de la contrepartie de l'acquisition sera payé en utilisant les fonds non utilisés de la facilité de crédit renouvelable de Diversified.

Diversified a ajouté que si l'acquisition n'est pas réalisée, elle décidera de l'utilisation la plus appropriée du produit net de la collecte de fonds, y compris l'investissement dans d'autres opportunités d'acquisition.

Le président-directeur général Rusty Hutson a déclaré : "Je suis heureux des résultats de la levée de fonds d'aujourd'hui qui positionne la société pour ajouter des actifs de haute qualité et relutifs à notre portefeuille. Les actifs que nous acquérons sont relutifs aux bénéfices et aux flux de trésorerie et renforcent notre bilan en ce début d'année."

Les actions de Diversified Energy étaient en baisse de 3,3 % à 107,17 pence par action jeudi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.