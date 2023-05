Diversified Energy reçoit une approbation à 100 % pour sa base d'emprunt

Diversified Energy Co PLC - société de production de gaz et de pétrole basée en Alabama (États-Unis) - annonce qu'elle a achevé la redéfinition de sa base d'emprunt semestrielle au printemps 2023. Elle ajoute qu'elle a reçu l'approbation à 100 % de son syndicat de prêteurs composé de 14 banques pour la base d'emprunt de 375 millions de dollars. Elle précise que sa base d'emprunt est structurée comme un prêt lié au développement durable et qu'elle est conforme à son engagement en matière d'amélioration des critères ESG.

"Nous sommes reconnaissants à nos 14 banques d'avoir approuvé à l'unanimité la base d'emprunt de 375 millions d'USD du prêt lié au développement durable. Leur soutien témoigne de leur confiance dans la qualité de nos actifs et dans notre capacité à acquérir de nouveaux actifs productifs matures de grande qualité. Je reste fier des réalisations de notre équipe et je me réjouis de poursuivre sur cette lancée en 2023, alors que nous assurons systématiquement le service de notre dette amortissable afin de créer de la valeur pour les actionnaires et des options pour l'avenir", a déclaré le directeur général, Rusty Hutson.

Cours actuel de l'action : 90,95 pence par action, soit une hausse de 0,7 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 23 %.

