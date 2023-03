Le directeur non exécutif de Diversified Energy achète 100 000 actions

Diversified Energy Co PLC - société de production de gaz et de pétrole basée dans l'État américain de l'Alabama - David Turner, directeur non exécutif indépendant, achète 160 000 actions à un prix moyen de 94,69 pence, pour une valeur de 151 504 GBP, ce mardi. Il détient désormais 538 475 actions, soit une participation de 0,1 %.

Diversified a déclaré mardi que sa perte avant impôt s'était creusée à 799,5 millions de dollars en 2022, contre 550,9 millions de dollars en 2021, malgré un chiffre d'affaires qui a presque doublé, passant de 1,01 milliard de dollars à 1,92 milliard de dollars. Cela s'explique par le fait que la perte sur les instruments financiers dérivés a doublé, tandis que les dépenses d'exploitation ont augmenté de plus de 50 %.

Cours actuel de l'action : 94,75 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

