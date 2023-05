Un actionnaire de Diversified Healthcare Trust réclame des alternatives à la fusion avec OPI

Flat Footed LLC, qui détient une participation de 7,4 %, a déclaré dans une lettre adressée au conseil d'administration de DHC et consultée par Reuters que l'opération proposée représente un "take-under" pour les actionnaires de DHC qui recevraient un portefeuille d'immeubles de bureaux en un temps utile où de nombreux employés continuent de travailler à domicile. DHC possède des immeubles de bureaux médicaux, des propriétés dans le domaine des sciences de la vie et des installations sur le marché en pleine croissance des résidences pour personnes âgées.

Flat Footed a demandé au conseil d'administration d'envisager diverses alternatives stratégiques, y compris la vente de certains actifs. Flat Footed a déclaré qu'elle voterait contre le projet de fusion lors d'une assemblée extraordinaire, dont la date n'a pas encore été fixée.

Office Properties Income Trust (OPI) et Diversified Healthcare Trust ont annoncé la fusion en avril, affirmant qu'elle créerait une société plus résistante et mieux positionnée pour la croissance.

Les actionnaires de DHC recevront 0,147 action ordinaire d'OPI pour chaque action de DHC, ce qui représentait une valeur implicite de 1,70 dollar par action ordinaire le jour de l'annonce de la transaction.

Dans sa lettre, Flat Footed LLC indique que le portefeuille de DHC devrait être évalué à 5 milliards de dollars et que le cours de l'action devrait se situer entre 9 et 10 dollars. L'action a clôturé à 1,05 dollar lundi.

Le cours de l'action a perdu 15 % depuis l'annonce de la fusion.

Dans sa lettre, Flat Footed indique également que "DHC est bien positionnée pour croître dans les années à venir, tandis qu'OPI est une FPI en difficulté composée d'immeubles de bureaux commerciaux à locataire unique en déclin rapide".

Un représentant de DHC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La nouvelle société s'appellerait Diversified Properties Trust et ses actifs continueraient d'être gérés par RMR Group Inc. Flat Footed a écrit dans sa lettre que le groupe RMR devrait tirer des avantages considérables de la fusion en étant en mesure d'augmenter ses honoraires.