Diversified Royalty Corp. (DIV) est une société de redevances multiples. La société est engagée dans l'acquisition de redevances auprès d'entreprises à emplacements multiples et de franchiseurs en Amérique du Nord. Lube, Sutton, Mr. Mikes, Nurse Next Door, Oxford Learning Centres et Stratus Building Solutions. Monsieur Lub est une entreprise de lubrification rapide au Canada, avec des établissements dans tout le pays. Sutton est une entreprise de franchisage de courtage immobilier résidentiel au Canada. Sutton est un fournisseur de services aux agents immobiliers résidentiels. M. Mikes exploite des restaurants de type steakhouse décontracté, principalement dans les collectivités de l'Ouest canadien. Nurse Next Door est un fournisseur nord-américain de soins à domicile qui possède des établissements au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'en Australie. Oxford Learning Centres propose des services d'éducation complémentaire franchisés. Stratus Building Solutions propose des services de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et de bureaux.

Secteur Production de spectacles