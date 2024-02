Divi's Laboratories Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2023

Divi's Laboratories Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 18 550 millions de roupies indiennes, contre 17 080 millions de roupies indiennes il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 19 500 millions INR, contre 18 210 millions INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 3 580 millions de roupies indiennes, contre 3 060 millions de roupies indiennes l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 13,5 INR, contre 11,56 INR il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 13,5 INR, contre 11,56 INR il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires a été de 55 420 millions INR contre 58 170 millions INR il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 58 040 millions INR contre 60 990 millions INR il y a un an. Le résultat net s'élève à 10 620 millions INR contre 15 020 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 40,02 INR, contre 56,6 INR il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 40,02 INR contre 56,6 INR il y a un an.