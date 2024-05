Divi's Laboratories Limited est spécialisé dans le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs, de produits intermédiaires et d'ingrédients nutraceutiques. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (97,9%) et de services (2,1%). A fin mars 2020, le groupe dispose de 2 sites de production implantés en Inde.

Secteur Produits pharmaceutiques