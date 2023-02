Divi's Labs ne prévoit pas de bénéfices pour le troisième trimestre ; les actions plongent de plus de 13%.

La société basée à Hyderabad a déclaré que le bénéfice net consolidé pour les trois mois se terminant le 31 décembre était de 3,07 milliards de roupies (37,34 millions de dollars), en baisse par rapport aux 9,02 milliards de roupies de l'année dernière.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société, qui fabrique des ingrédients de médicaments, enregistre un bénéfice de 5,33 milliards de roupies.

Les actions de Divi's Labs ont chuté de 13,6 % à 2 822,70 roupies, affichant ainsi leur plus grande perte intrajournalière en pourcentage depuis mars 2020.

Divi's fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs qui sont des éléments clés biologiquement actifs dans un médicament qui aident à obtenir les effets souhaités sur la santé. L'entreprise fabrique également des substances chimiques utilisées pour fabriquer des médicaments.

Le revenu consolidé des opérations de la société, a diminué de 31,5 % par rapport à l'année dernière, tandis que les coûts d'inventaire au troisième trimestre étaient de 1,23 milliard de roupies.

Un rival plus petit, Laurus Labs Ltd, a annoncé plus tôt cette semaine un bond de 32,1 % de son bénéfice au troisième trimestre, stimulé par une forte demande dans ses activités de fabrication de produits chimiques et d'autres ingrédients utilisés dans les médicaments.