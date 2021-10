Les actions indiennes rompent avec une série de quatre jours de baisse, les banques et les valeurs pharmaceutiques prenant la tête du classement

Les actions indiennes ont clôturé en hausse lundi après quatre séances consécutives de baisse, soutenues par les valeurs bancaires et pharmaceutiques. Les investisseurs attendent maintenant une réunion de la banque centrale et le début de la saison des résultats des entreprises nationales.

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en hausse de 0,91% à 17 691,25, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,91% à 59 299,32.

La semaine dernière, les indices avaient enregistré leur pire performance hebdomadaire depuis plusieurs mois, le marché s'étant consolidé après avoir touché plusieurs records en septembre, lorsque la baisse des cas de COVID-19 a entraîné un assouplissement des restrictions dans tout le pays.

Pour l'avenir, une réunion de la Reserve Bank of India est dans le collimateur des investisseurs, car elle pourrait indiquer un ralentissement de sa politique monétaire accommodante, tandis que la société informatique Tata Consultancy Services donnera le coup d'envoi de la saison des résultats du trimestre de septembre lorsqu'elle annoncera ses résultats vendredi.

Parmi les actions et les secteurs individuels, les banques du secteur public ont bondi de plus de 2 % lundi, entraînant des gains sur l'indice de référence, avec l'Union Bank of India en hausse de plus de 3 %.

Les valeurs pharmaceutiques ont progressé de 1,5 %. Divi's Laboratories a bondi de 8 % après que le fabricant mondial de médicaments Merck & Co a fait état de résultats d'essais positifs pour sa pilule COVID-19, dont le principal ingrédient est fabriqué par Divi's Labs.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 1,5 %, tandis que les valeurs technologiques ont également progressé.

Les gains dans le secteur de l'énergie ont été tirés par le détaillant d'énergie NTPC Ltd, qui a augmenté de plus de 4 %, après que les médias aient rapporté que la société cherchait à lever 150 milliards de roupies (2,02 milliards de dollars) par le biais d'introductions en bourse dans trois unités.