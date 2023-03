Dividend Growth Split : Annual Report – 2022 – French

TSX: DGS, DGS.PR.A Dividend Growth Split Corp. Rapport annuel 2022 Portefeuille composé principalement d'actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation offrant des taux de croissance des dividendes et des rendements élevés. VALUE INTEGRITY PERFORMANCE THE FOUNDATION FOR EXCELLENCE

Dividend Growth Split Corp. - Rapport annuel 2022 RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS Le 17 mars 2023 Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement de Dividend Growth Split Corp. (le « Fonds ») contient les faits saillants de nature financière, mais non les états financiers annuels audités du Fonds, qui sont présentés à la suite de ce rapport. Il est possible d'obtenir les états financiers annuels audités ou intermédiaires non audités gratuitement en appelant au 1 866 642-6001, en écrivant à Relations avec les investisseurs, Brompton Funds, Bay Wellington Tower, Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2930, Box 793, Toronto (Ontario) M5J 2T3, ou en consultant notre site Web (www.bromptongroup.com) ou celui de SEDAR (www.sedar.com). Les porteurs d'actions peuvent également communiquer avec Brompton Funds par l'une des méthodes susmentionnées pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, des documents d'information sur le vote par procuration, du rapport du comité d'examen indépendant ou des documents d'information trimestrielle sur le portefeuille. LE FONDS Dividend Growth Split Corp. est une société de placement à capital variable gérée par Brompton Funds Limited (le « gestionnaire »). Le Fonds a des actions de catégorie A et des actions privilégiées, qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles DGS et DGS.PR.A. Les actions de catégorie A et les actions privilégiées sont admissibles aux REER, RPDB, FERR, REEE et CELI. Les actions privilégiées sont notées Pfd-3 par Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS). Les actions privilégiées du Fonds donnent droit à des versements trimestriels cumulatifs fixes, habituellement des dividendes canadiens déterminés qui sont moins imposés que le revenu d'intérêts. Elles ont priorité de rang sur les actions de catégorie A en cas de liquidation. Toutefois, la valeur liquidative des actions privilégiées n'augmente généralement pas lorsque la valeur des actions sous-jacentes augmente. Les actions de catégorie A suivent les fluctuations des actions sous-jacentes, mais de façon plus prononcée que si l'investisseur détenait ces titres sous-jacents directement. Cette accentuation des rendements, connue sous le nom de levier financier, est offerte par les actions privilégiées. OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE PLACEMENT Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : verser trimestriellement aux porteurs d'actions privilégiées des distributions en espèces fixes et cumulatives et leur rembourser le prix d'émission initial de 10,00 $ par action à la date d'échéance; verser mensuellement aux porteurs d'actions de catégorie A des distributions en espèces ciblées à au moins 0,10 $ par action et leur offrir un potentiel de croissance de la valeur liquidative par action. Le Fonds investit dans un portefeuille essentiellement composé d'actions de sociétés canadiennes offrant une croissance des dividendes. Il peut également, au gré du gestionnaire, investir jusqu'à 20 % de son actif total dans des sociétés mondiales offrant une croissance des dividendes, directement ou indirectement au moyen de fonds négociés en bourse, afin d'accroître sa diversification et son potentiel de rendement. À l'occasion, des options d'achat couvertes et des options de vente assorties d'une couverture en espèces peuvent être vendues sur les placements du portefeuille afin d'obtenir un revenu distribuable supplémentaire pour le Fonds et de réduire la volatilité. Les titres sélectionnés par le gestionnaire seront généralement équipondérés au moment du placement et après le rééquilibrage, mais le portefeuille peut détenir des positions non équipondérées. Afin de pouvoir être incluse dans le portefeuille, chaque société offrant une croissance des dividendes doit, au moment du placement et chaque rééquilibrage ou recomposition du portefeuille, i) avoir une capitalisation boursière d'au moins 2,0 G CAD et ii) avoir augmenté régulièrement ses dividendes dans le passé ou, de l'avis du gestionnaire, avoir un potentiel élevé de croissance des dividendes. Le Fonds couvre également la quasi-totalité de l'exposition aux devises des titres en portefeuille en dollars canadiens, s'il y a lieu. ÉVÉNEMENTS RÉCENTS Conjoncture du marché Les mesures de relance monétaire et budgétaire mises en place face à la poussée d'inflation ont entraîné une hausse des taux d'intérêt et des fluctuations des cours des titres. Autre point à relever, les tensions politiques internationales et les événements militaires en Ukraine et en Russie ont entraîné une hausse de la volatilité ainsi que des perturbations des marchés des capitaux à l'échelle mondiale. 1

Dividend Growth Split Corp. - Rapport annuel 2022 L'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, puis les nouvelles défavorables concernant Credit Suisse au début de mars 2023, ont entraîné une baisse générale du marché des capitaux, en particulier dans le secteur bancaire, à la date du rapport annuel. Le Fonds n'a aucune exposition directe à ces trois banques, mais la valeur du portefeuille a été touchée par la vague de ventes sur l'ensemble du marché. La valeur liquidative du Fonds représentant la valeur du portefeuille à la date d'évaluation la plus récente est indiquée sur le site Web du Fonds (www.bromptongroup.com). RISQUES Les risques associés à un placement dans des actions du Fonds figurent dans la notice annuelle 2022, disponible sur le site Web du Fonds (www.bromptongroup.com) ou sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Aucun changement ayant pu avoir une incidence significative sur les risques associés à un placement dans les actions du Fonds n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022. RÉSULTATS Distributions Le Fonds a déclaré des distributions de 1,00 $ par action de catégorie A en 2022, ce qui correspond à 10 distributions mensuelles de 0,10 $ par action pour les mois de janvier à mai, juillet à septembre et novembre à décembre. Les distributions versées aux porteurs d'actions de catégorie A se sont élevées à 1,00 $ par action en 2021, ce qui correspond à dix distributions mensuelles de 0,10 $ par action pour les mois de mars à décembre. Aucune distribution n'a été déclarée sur les actions de catégorie A pour les mois de juin et d'octobre 2022, car la valeur liquidative par unité (composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée) était inférieure à 15 $. Les distributions sur les actions privilégiées se sont élevées à 0,55 $ par action en 2022, inchangées par rapport à 2021. Depuis son établissement, le Fonds a distribué 15,49 $ par action de catégorie A et 7,95 $ par action privilégiée. Le Fonds offre un régime de réinvestissement des distributions qui permet aux porteurs d'actions de catégorie A de réinvestir automatiquement les distributions mensuelles, sans commission, dans des actions supplémentaires de catégorie A. En vertu du régime, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, 413 574 actions de catégorie A ont été acquises sur le marché, à un prix moyen de 6,63 $ par action. Revenus et charges Le portefeuille de placements du Fonds a généré des revenus de 0,52 $ par action de catégorie A en 2022, contre 0,54 $ en 2021. Les charges se sont élevées à 0,13 $ par action de catégorie A en 2022, contre 0,24 $ en 2021. Cette diminution de 0,11 $ par action de catégorie A est attribuable principalement à une baisse des frais d'émission et de la rémunération des placeurs pour compte comparativement à 2021. Pour l'exercice, ces charges se sont élevées à 0,03 $ par action, contre 0,13 $ par action en 2021. Elles ont été payées par les nouveaux souscripteurs d'actions de catégorie A au moyen d'une prime sur la valeur liquidative courante de ces actions. Valeur liquidative La valeur liquidative par action de catégorie A était de 4,74 $ au 31 décembre 2022, contre 6,47 $ au 31 décembre 2021, soit une diminution de 26,7 %, ou 1,73 $. Les actions privilégiées ne sont pas considérées comme un passif du Fonds aux fins du calcul de la valeur liquidative totale du Fonds. La valeur liquidative totale du Fonds était de 709,3 M$ au 31 décembre 2022, contre 727,7 M$ au 31 décembre 2021, ce qui représente une diminution de 2,5 %, ou 18,4 M$. Portefeuille Le portefeuille du Fonds comptait, au 31 décembre 2022, 35 actions canadiennes et un fonds négocié en bourse géré par le gestionnaire, comparativement à 34 actions canadiennes et à un fonds négocié en bourse au 31 décembre 2021. Au cours de l'exercice, le Fonds a ouvert 13 nouvelles positions et en a liquidé 12. Ce fonds négocié en bourse est le Brompton Global Dividend Growth ETF, qui offre une exposition à des sociétés mondiales offrant une croissance des dividendes. Au 31 décembre 2022, les unités du FNB sous-jacent représentaient 9,5 % de la valeur liquidative du Fonds. Le Fonds a enregistré un gain et réalisé de 7,6 M$ et une variation de la perte latente de 36,3 M$ en 2022. Le secteur le plus rentable pour le Fonds a été celui de l'énergie, qui a généré un gain net réalisé et une variation du gain latent de 39,5 M$, annulés par une perte totalisant 43,1 M$ pour les titres de la finance et pour Brompton Global Dividend Growth ETF. 2

Dividend Growth Split Corp. - Rapport annuel 2022 Au 31 décembre 2022, il y avait 8 973 options en cours, dont la valeur représentait 9,8 % du portefeuille d'actions. En 2022, le Fonds a vendu des options d'achat dont la valeur notionnelle moyenne représentait 5,5 % du portefeuille. Ces options ont généré des primes de 5,8 M$ et un gain net réalisé et une variation du gain latent de 1,8 M$ au 31 décembre 2022. Le montant du gain équivaut au total des primes reçues, déduction faite du montant payé pour dénouer les options à l'échéance. Secteurs du portefeuille % du Réalisés Latents Total Gains (pertes) nets par secteur (en millions) portefeuille au (variation) 31 déc. 2022 $ $ $ Services de communication 6,7 (4,6) (5,9) (10,5) Consommation discrétionnaire 9,2 (3,7) 7,6 3,9 Biens de consommation de base 5,6 0,7 3,7 4,4 Énergie 18,1 4,0 35,5 39,5 Finance 25,2 4,4 (31,5) (27,1) Industrie 14,5 9,7 (15,1) (5,4) Matériaux 5,2 0,6 (4,9) (4,3) Immobilier - (0,4) (4,5) (4,9) Services aux collectivités 6,0 (4,7) (5,4) (10,1) Brompton Global Dividend Growth ETF 9,5 0,1 (16,1) (16,0) Options - 1,5 0,3 1,8 Total 100,0 7,6 (36,3) (28,7) Liquidité Afin d'en assurer la liquidité, les actions de catégorie A et les actions privilégiées du Fonds sont respectivement cotées à la TSX. Les investisseurs peuvent également demander le rachat de leurs actions à la valeur liquidative, déduction faite des frais applicables, conformément aux modalités de rachat du Fonds applicables à chaque catégorie. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES Les opérations avec des parties liées consistent en des services fournis par le gestionnaire en vertu de la convention de gestion. Voir la rubrique « Frais de gestion » ci-dessous. FRAIS DE GESTION En vertu d'une convention de gestion, le gestionnaire fournit au Fonds des services de gestion et d'administration, et reçoit en contrepartie des frais de gestion annuels correspondant à 0,60 % de la valeur liquidative du Fonds, taxes applicables en sus. Le Fonds ne paie aucuns frais de gestion sur ses placements dans des fonds gérés par le gestionnaire. La valeur liquidative du Fonds est établie en déduisant le passif du Fonds de son actif total. À cette fin, les actions privilégiées ne sont pas considérées comme un passif du Fonds. Le gestionnaire affecte les frais de gestion qu'il reçoit à l'acquisition des actifs du Fonds, ainsi qu'au règlement de ses charges administratives et du coût des services de gestion de portefeuille; il réalise également des bénéfices. Les frais de gestion se sont élevés à 4,4 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières du Fonds et visent à aider le lecteur à comprendre le rendement du Fonds pour les périodes indiquées. Ces informations sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds. Les données figurant dans ces tableaux sont présentées conformément au Règlement 81-106et, par conséquent, n'ont pas pour fonction d'établir une continuité entre la valeur de l'actif net par action de catégorie A à l'ouverture et à la clôture des périodes. L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités a été établie d'après le nombre moyen d'actions en circulation au cours de la période, et toutes les autres données ont été établies selon le nombre réel d'actions en circulation à la date pertinente. 3