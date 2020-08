Dividend Growth Split : Interim Report – 2020 – French 0 26/08/2020 | 22:17 Envoyer par e-mail :

TSX: DGS, DGS.PR.A . Dividend Growth Split Corp. Rapport intermédiaire 2020 Portefeuille composé principalement d'actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation offrant des taux de croissance des dividendes et des rendements élevés. VALUE INTEGRITY PERFORMANCE THE FOUNDATION FOR EXCELLENCE Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS Le 14 août 2020 Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement de Dividend Growth Split Corp. (le « Fonds ») contient les faits saillants de nature financière, mais non les états financiers intermédiaires non audités du Fonds, qui sont présentés à la suite de ce rapport. Il est possible d'obtenir les états financiers annuels audités ou intermédiaires non audités gratuitement en appelant au 1 866 642-6001, en écrivant à Relations avec les investisseurs, Brompton Funds, Bay Wellington Tower, Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2930, Box 793, Toronto (Ontario) M5J 2T3, ou en consultant notre site Web (www.bromptongroup.com) ou celui de SEDAR (www.sedar.com). Les actionnaires peuvent également communiquer avec Brompton Funds par l'une des méthodes susmentionnées pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, des documents d'information sur le vote par procuration, du rapport du comité d'examen indépendant ou des documents d'information trimestrielle sur le portefeuille. LE FONDS Dividend Growth Split Corp. est une société de placement à capital variable gérée par Brompton Funds Limited (le « gestionnaire »). Le Fonds a des actions de catégorie A et des actions privilégiées, qui se négocient respectivement à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles DGS et DGS.PR.A. Les actions de catégorie A et les actions privilégiées sont admissibles aux REER, RPDB, FERR, REEE et CELI. Les actions privilégiées sont notées Pfd-4 (élevé) par Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS). Les actions privilégiées du Fonds donnent droit à des versements trimestriels cumulatifs fixes, habituellement des dividendes canadiens déterminés qui sont moins imposés que le revenu d'intérêts. Elles ont priorité de rang sur les actions de catégorie A en cas de dissolution. Les actions de catégorie A suivent les fluctuations des actions sous-jacentes, mais de façon plus prononcée que si l'investisseur détenait ces titres sous-jacents directement. Cette accentuation des rendements est connue sous le nom de levier financier. OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE PLACEMENT Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : verser trimestriellement aux porteurs d'actions privilégiées des distributions en espèces fixes et cumulatives et leur rembourser le prix d'émission initial de 10,00 $ par action privilégiée à la date d'échéance; verser mensuellement aux porteurs d'actions de catégorie A des distributions en espèces ciblées à au moins 0,10 $ par action de catégorie A et leur offrir un potentiel de croissance de la valeur liquidative par action de catégorie A. Le Fonds investit, sur une base presque équipondérée, dans un portefeuille essentiellement composé d'actions ordinaires de sociétés canadiennes offrant une croissance des dividendes. Le Fonds peut également, au gré du gestionnaire, investir jusqu'à 20 % de son actif total dans des sociétés mondiales offrant une croissance des dividendes, directement ou indirectement au moyen de fonds négociés en bourse, afin d'accroître sa diversification et son potentiel de rendement. À l'occasion, des options d'achat couvertes et des options de vente assorties d'une couverture en espèces peuvent être vendues sur les placements du portefeuille afin d'obtenir un revenu distribuable supplémentaire pour le Fonds et de réduire la volatilité. Les titres sélectionnés par le gestionnaire seront généralement équipondérés au moment du placement et après le rééquilibrage, mais le portefeuille peut détenir des positions non équipondérées. Afin de pouvoir être incluse dans le portefeuille, chaque société offrant une croissance des dividendes doit, au moment du placement et chaque rééquilibrage ou recomposition du portefeuille, i) avoir une capitalisation boursière d'au moins 2,0 G$ et ii) avoir augmenté régulièrement ses dividendes dans le passé ou, de l'avis du gestionnaire, avoir un potentiel élevé de croissance des dividendes. Le Fonds couvre également la quasi-totalité de l'exposition aux devises des titres en portefeuille en dollars canadiens, s'il y a lieu. 1 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 ÉVÉNEMENTS RÉCENTS Volatilité des marchés et COVID-19 La récente apparition de la COVID-19, une maladie respiratoire, a entraîné une hausse de la volatilité et des perturbations sur les marchés des capitaux mondiaux, ce qui a causé des pertes généralisées. Ses conséquences, qu'elles soient à court ou à long terme, risquent de peser fortement sur l'économie mondiale et même de provoquer une récession. Elles pourraient également avoir des effets néfastes sur les marchés, l'inflation et d'autres facteurs influant sur les titres en portefeuille. La valeur liquidative du Fonds représentant la valeur du portefeuille à la date d'évaluation la plus récente est indiquée sur le site Web du Fonds (www.bromptongroup.com). Membres du comité d'examen indépendant Raj Kothari a été nommé au comité d'examen indépendant (CEI) du Fonds en juin 2020 en raison du décès d'Arthur R.A. Scace. M. Kothari était le vice-président de PwC Canada, ainsi que l'associé directeur de PwC dans la région du Grand Toronto, jusqu'au 31 décembre 2017. Le CEI doit être composé d'au moins trois membres, tous indépendants des Fonds, du gestionnaire et de toute société affiliée au gestionnaire. Le rôle du CEI est de prendre des décisions relatives aux conflits d'intérêts soumis par le gestionnaire ou un des membres du comité. RISQUES Les risques associés à un placement dans des actions du Fonds figurent dans la notice annuelle 2019, disponible sur le site Web du Fonds (www.bromptongroup.com) ou sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Aucun changement de nature à modifier de façon significative les risques associés à un placement dans les actions du Fonds n'a eu lieu au cours de la période close le 30 juin 2020. RÉSULTATS Distributions Le Fonds a déclaré des distributions de 0,20 $ par action de catégorie A pour le premier semestre de 2020, ce qui correspond à des distributions de 0,10 $ par action en janvier et en février. Aucune distribution n'a été versée sur les actions de catégorie A pour les autres mois, car la valeur liquidative par unité (composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée) était inférieure à 15 $. Les distributions versées aux porteurs d'actions de catégorie A se sont élevées à 0,40 $ par action pour la période correspondante de 2019, ce qui correspond à quatre distributions mensuelles de 0,10 $ par action, sauf pour les mois de janvier et de février au cours desquels la valeur liquidative par unité (composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée) du Fonds s'élevait à moins de 15 $ l'unité. Les distributions sur les actions privilégiées se sont élevées à 0,273 $ par action pour le premier semestre de 2020, en hausse par rapport 0,2625 $ par action pour la période correspondante de 2019 en raison du nouveau taux de distribution annuel de 0,55 $ appliqué depuis le 30 novembre 2019. Depuis sa création, le Fonds a distribué 13,49 $ par action de catégorie A et 6,57 $ par action privilégiée. Il offre un régime de réinvestissement des distributions qui permet aux porteurs d'actions de catégorie A de réinvestir automatiquement les distributions mensuelles, sans commissions, dans des actions supplémentaires de catégorie A du Fonds. Au cours du premier semestre de 2020, 131 230 actions de catégorie A avaient été acquises sur le marché en vertu du régime de réinvestissement des distributions, à un prix moyen de 5,29 $ l'action. Variation de l'actif net liée aux activités (voir les faits saillants de nature financière) Le portefeuille de placements du Fonds a généré des revenus de 0,28 $ par action de catégorie A au cours du premier semestre de 2020, contre 0,30 $ par action de catégorie A pour la période correspondante de 2019. Cette baisse s'explique par le renforcement de la diversification du portefeuille en 2020. En effet, la part de la finance, premier secteur pour le rendement en dividendes, est passée de 36,6 % à 25,7 %, et les pondérations de l'industrie et des technologies de l'information ont été accrues. Les charges pour le premier semestre de 2020 se sont établies à 0,05 $ par action de catégorie A, contre 0,06 $ par action de catégorie A pour la période correspondante de 2019. Valeur liquidative La valeur liquidative par action de catégorie A était de 3,03 $ au 30 juin 2020, contre 5,20 $ au 31 décembre 2019. Cette diminution de 2,17 $ par action de catégorie A, soit 41,7 %, reflète le faible rendement du portefeuille. La valeur liquidative du Fonds est établie en déduisant le passif du Fonds de son actif total. À cette fin, les actions privilégiées ne sont pas considérées comme un passif du Fonds. La valeur liquidative totale du Fonds était de 421,4 M$ au 30 juin 2020, contre 497,6 M$ au 31 décembre 2019. La diminution de 76,2 M$ s'explique par une perte nette sur placements de 55,6 M$, des distributions de 6,5 M$ sur les actions de catégorie A, des distributions de 8,9 M$ sur les actions privilégiées et des rachats d'actions de catégorie A et d'actions privilégiées de 5,2 M$. 2 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 Portefeuille Le portefeuille du Fonds comptait, au 30 juin 2020, 32 actions canadiennes et un fonds négocié en bourse géré par le gestionnaire, comparativement à 31 actions canadiennes et au même fonds négocié en bourse au 31 décembre 2019. Ce fonds négocié en bourse est le Brompton Global Dividend Growth ETF, qui offre une exposition à des sociétés mondiales offrant une croissance des dividendes. Le Fonds a enregistré une perte nette réalisée et une variation de la perte latente de 63,2 M$ au cours du premier semestre de 2020, dont 25,1 M$ provenaient de la finance et 16,0 M$, de l'énergie. Au 30 juin 2020, 11,6 % de l'actif net du Fonds (l'actif net tient compte de la valeur des actions privilégiées) était investi dans un fonds négocié en bourse (le « FNB ») géré par le gestionnaire du Fonds. Le pourcentage total de la participation du Fonds dans le FNB est d'environ 82,5 %. Au 30 juin 2020, il y avait 15 options en cours dont la valeur représentait 7,5 % du portefeuille d'actions. Au cours du premier semestre de 2020, le Fonds a vendu des options d'achat dont la valeur notionnelle moyenne représentait 3,0 % du portefeuille. Ces options ont généré des primes de 0,9 M$ et des gains nets réalisés et une variation des gains latents de 0,6 M$ au 30 juin 2020. Le montant du gain équivaut au total des primes reçues, déduction faite du montant payé pour dénouer les options à l'échéance. Secteurs du portefeuille % du Latents portefeuille Réalisés (variation) Total Gains (pertes) nets par secteur (en millions) au 30 juin 2020 $ $ $ Services de communication 8,5 - (3,7) (3,7) Consommation discrétionnaire 2,9 (4,4) (0,9) (5,3) Biens de consommation de base 7,2 0,1 (0,6) (0,5) Énergie 11,2 0,5 (16,5) (16,0) Finance 25,7 (1,1) (24,0) (25,1) Industrie 9,9 (0,2) - (0,2) Technologies de l'information 4,8 - 0,2 0,2 Matériaux 1,8 - (0,5) (0,5) Immobilier 3,4 (1,3) (1,6) (2,9) Services aux collectivités 12,9 - (2,0) (2,0) Brompton Global Dividend Growth ETF 11,7 - (7,8) (7,8) Options - 0,5 0,1 0,6 Total 100,0 (5,9) (57,3) (63,2) Liquidité Afin d'en assurer la liquidité, les actions de catégorie A et les actions privilégiées du Fonds sont respectivement cotées à la TSX sous les symboles DGS et DGS.PR.A. Les investisseurs peuvent également demander le rachat de leurs actions à la valeur liquidative, déduction faite des frais applicables, conformément aux modalités de rachat du Fonds applicables à chaque catégorie. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES Les opérations avec des parties liées consistent en des services fournis par le gestionnaire en vertu de la convention de gestion. Voir la rubrique « Frais de gestion » ci-dessous. 3 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 FRAIS DE GESTION En vertu d'une convention de gestion, le gestionnaire fournit des services de gestion et d'administration au Fonds, et reçoit en contrepartie des frais de gestion annuels correspondant à 0,60 % de la valeur liquidative du Fonds, taxes applicables en sus. Le Fonds ne paie aucuns frais de gestion sur ses placements dans des fonds gérés par le gestionnaire. La valeur liquidative du Fonds est établie en déduisant le passif du Fonds de son actif total. À cette fin, les actions privilégiées ne sont pas considérées comme un passif du Fonds. Le gestionnaire affecte les frais de gestion qu'il reçoit à l'acquisition des actifs du Fonds, ainsi qu'au règlement de ses charges administratives et du coût des services de gestion de placement; il réalise également des bénéfices. Avant le 1er janvier 2020, le Fonds a également versé au gestionnaire des frais de service annuels correspondant à 0,40 % de la valeur liquidative des actions de catégorie A du Fonds. Ces frais de service ont ensuite été payés par le gestionnaire aux courtiers en valeurs, au prorata du nombre d'actions de catégorie A détenues par leurs clients respectifs à la fin de chaque trimestre civil. Les frais de service payés par le Fonds se sont établis 0,4 M$ pour la période close le 30 juin 2019. Le 1 er janvier 2020, le Fonds a cessé le paiement des frais de service. Pour le premier semestre de 2020, les frais de gestion se sont élevés à 1,3 M$. FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières du Fonds et visent à aider le lecteur à comprendre le rendement du Fonds pour les périodes indiquées. Ces informations sont tirées des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Les données figurant dans ces tableaux sont présentées conformément au Règlement 81-106et, par conséquent, n'ont pas pour fonction d'établir une continuité entre la valeur de l'actif net par action de catégorie A à l'ouverture et à la clôture des périodes. L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités a été établie d'après le nombre moyen d'actions en circulation au cours de la période, et toutes les autres données ont été établies selon le nombre réel d'actions en circulation à la date pertinente. Actif net par action de catégorie A1 31 décembre 30 juin 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Pour la période/l'exercice clos le $ $ $ $ $ $ Actif net à l'ouverture de la période/l'exercice2 5,20 3,56 7,12 7,10 5,83 8,65 Augmentation (diminution) liée aux activités3 Total des revenus 0,28 0,57 0,67 0,69 0,69 0,70 Total des charges (0,05) (0,12) (0,13) (0,30) (0,20) (0,20) Distributions sur les actions privilégiées (0,27) (0,53) (0,52) (0,56) (0,53) (0,53) Gains (pertes) réalisés (0,18) 1,10 (0,56) 0,16 0,13 0,17 Gains (pertes) latents (1,76) 1,48 (2,13) 1,01 2,38 (1,87) Augmentation (diminution) totale de l'actif net liée aux activités (1,98) 2,50 (2,67) 1,00 2,47 (1,73) Distributions aux porteurs d'actions de catégorie A2,4 Remboursement de capital s. o. 0,80 0,90 1,20 1,20 1,20 Total des distributions aux porteurs d'actions de catégorie A 0,20 0,80 0,90 1,20 1,20 1,20 Actif net à la clôture de la période/l'exercice2 3,03 5,20 3,56 7,12 7,10 5,83 1 2 3 4 L'information financière est préparée conformément aux Normes internationales d'information financière. L'actif net par action de catégorie A et les distributions par action de catégorie A sont établis selon le nombre réel d'actions de catégorie A en circulation à la date pertinente. L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités par action de catégorie A a été calculée d'après le nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation au cours de la période. Les répartitions aux fins fiscales pour la période close le 30 juin 2020 ne seront disponibles qu'à la fin de l'exercice. 4 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 Ratios et données supplémentaires (selon la valeur liquidative) 31 décembre Au 30 juin 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Valeur liquidative (en milliers de $) - incluant les actions privilégiées 421 397 497 606 499 580 630 968 406 007 331 375 Nombre d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) 32 337 32 728 36 850 36 850 23 739 20 931 Ratio des frais de gestion (RFG) - actions de catégorie A1 17,52 % 12,90 % 12,34 % 14,49 % 12,52 % 10,61 % Ratio des frais d'opérations2 0,04 % 0,06 % 0,03 % 0,04 % 0,02 % 0,01 % Taux de rotation du portefeuille3 7,27 % 45,08 % 26,32 % 6,44 % 10,41 % 6,08 % Valeur liquidative par unité ($)4 13,08 15,25 13,60 17,17 17,15 15,88 Valeur liquidative par action de catégorie A ($) 3,03 5,20 3,56 7,12 7,10 5,83 Valeur liquidative par action privilégiée ($)5 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Cours de clôture - actions de catégorie A ($) 2,98 5,27 3,61 8,08 7,83 6,70 Cours de clôture - actions privilégiées ($) 9,86 10,30 10,08 10,14 10,14 10,05 1 2 3 4 5 Le RFG des actions de catégorie A est établi selon les exigences du Règlement 81-106 et comprend le total des charges du Fonds pour la période indiquée, y compris les distributions sur les actions privilégiées et les frais d'émission, mais exclut les commissions liées aux opérations de placement du portefeuille. Il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne des actions de catégorie A du Fonds pour la période. Le ratio des frais d'opérations correspond au total des commissions et des coûts de transactions exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour la période. Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille est élevé au cours d'un exercice, plus les coûts de transactions que doit payer le Fonds sont élevés, et plus les possibilités qu'un investisseur touche un gain en capital imposable sont grandes. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux de rotation du portefeuille est égal au coût des achats, ou au produit des ventes de titres du portefeuille si celui-ci est moins élevé, exception faite de la trésorerie et des placements à court terme dont l'échéance est de moins d'un an, divisé par la valeur de marché moyenne de ces placements pour la période. Une unité est composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée. La valeur liquidative par unité est établie en fonction de la valeur liquidative du Fonds, pour laquelle les actions privilégiées ne sont pas comptabilisées comme un passif. La valeur liquidative par action privilégiée exclut les distributions à verser sur les actions privilégiées. Ratio des frais de gestion Le RFG par action de catégorie A, qui comprend les distributions sur les actions privilégiées, s'est établi à 17,52 % au cours du premier semestre de 2020, comparativement à 12,90 % en 2019. Cette augmentation s'explique par un coût de levier financier plus élevé, la valeur liquidative moyenne par unité ayant diminué, et par la hausse des distributions sur les actions privilégiées au début de novembre 2019. Par ailleurs, la baisse de la valeur liquidative moyenne du Fonds au cours de la période close le 30 juin 2020 a entraîné une hausse des coûts fixes en pourcentage de la valeur liquidative. Compte non tenu des distributions sur les actions privilégiées, le RFG par action de catégorie A s'est établi à 2,82 % au cours du premier semestre de 2020, contre 2,59 % en 2019. Cette augmentation de 0,23 % s'explique par la baisse de la valeur liquidative moyenne et son incidence sur l'absorption des coûts fixes. Le RFG par unité, y compris les frais d'émission et les distributions sur les actions privilégiées, s'est établi à 4,74 % au cours du premier semestre de 2020, comparativement à 4,35 % en 2019. Le RFG, compte non tenu des distributions sur les actions privilégiées, s'est établi à 0,76 % au cours du premier semestre de 2020, comparativement à 0,87 % en 2019. Ce ratio rend davantage compte de l'efficacité actuelle de l'administration du Fonds. 5 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 RENDEMENT PASSÉ Le graphique et le tableau suivants illustrent le rendement passé du Fonds. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement représentatif de son rendement futur. Les renseignements indiqués sont fondés sur la valeur liquidative par action de catégorie A et par unité (chaque unité étant composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée) et supposent que les distributions versées par le Fonds sur les actions de catégorie A et sur les unités au cours des périodes indiquées ont été réinvesties (respectivement, à la valeur liquidative par action de catégorie A et par unité) dans des actions de catégorie A et des unités supplémentaires du Fonds. Le graphique ci-après illustre le rendement d'une action de catégorie A et d'une unité du Fonds pour les périodes closes du 31 décembre 2010 au 30 juin 2020. Il indique le pourcentage de variation de la valeur d'un placement dans une action de catégorie A et dans une unité entre le premier et le dernier jour de chaque période. Rendements annuels Catégorie A 1 Pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Unités 1 Pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. 6 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 Le tableau suivant présente le rendement composé d'une action de catégorie A, d'une action privilégiée et d'une unité du Fonds pour chacune des périodes indiquées, comparativement à celui de l'indice composé S&P/TSX (l'« indice composé »), à celui de l'indice composé à dividendes élevés S&P/TSX (l'« indice composé à dividendes élevés ») et à celui de l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX (l'« indice des actions privilégiées ») (collectivement, les « indices »). L'indice composé suit le rendement d'un indice général composé d'émetteurs à grande capitalisation cotés à la TSX. L'indice composé à dividendes élevés reflète le rendement total, pondéré en fonction de la capitalisation boursière, des 50 à 75 sociétés de l'indice composé aux dividendes les plus élevés. L'indice des actions privilégiées reflète le rendement, pondéré en fonction de la capitalisation boursière, d'actions privilégiées négociées à la TSX qui respectent les critères de taille, de liquidité et de notation. Le Fonds détient un portefeuille géré activement, qui est rééquilibré au moins une fois par année. Le rendement du Fonds ne devrait donc pas refléter fidèlement celui des indices, car les indices sont plus diversifiés. Les indices ne tiennent compte d'aucuns frais de gestion, de fonctionnement, ni de courtage, alors que le rendement du Fonds est présenté après déduction de ces frais. Par ailleurs, le levier apporté par les actions privilégiées influe sur la performance des actions de catégorie A. Rendements composés Pour le semestre clos le Depuis 30 juin 2020 l'établissement1 % % Dividend Growth Split Corp. - action de catégorie A2 (39,4) 3,4 Indice composé à dividendes élevés S&P/TSX (21,3) 2,8 Indice composé S&P/TSX (7,5) 4,1 Dividend Growth Split Corp. - action privilégiée2 2,8 5,4 Indice d'actions privilégiées S&P/TSX (11,2) 1,2 Dividend Growth Split Corp. - unité3 (11,4) 4,9 1 2 Période du 3 décembre 2007 (entrée en activité) au 30 juin 2020 (rendement annualisé). Les renseignements indiqués sont fondés sur la valeur liquidative par action de catégorie A et par action privilégiée et supposent que les distributions sur les actions de catégorie A et les actions privilégiées versées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des actions de catégorie A et des actions privilégiées supplémentaires, à leur valeur liquidative respective. 3 Les renseignements indiqués sont fondés sur la valeur liquidative par unité (chaque unité étant composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée) et supposent que les distributions sur les unités versées par le Fonds ont été réinvesties (à la valeur liquidative par unité) dans des unités supplémentaires. Les unités ont battu l'indice composé à dividendes élevés S&P/TSX depuis le 3 décembre 2007, date d'établissement, et au premier semestre de 2020. La sous-pondération des secteurs de l'énergie et de la finance a favorisé la performance relative du Fonds. Le levier fourni par les actions privilégiées a accentué le rendement négatif des actions de catégorie A. Les actions privilégiées ont dépassé l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX depuis l'établissement et au premier semestre de 2020. 7 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 Valeur liquidative totale1 421 396 989 $ Composition du portefeuille % du % de la valeur portefeuille liquidative Finance 25,6 25,5 Énergie 11,2 11,2 Services aux collectivités 12,8 12,8 Fonds négociés en bourse mondiaux de dividendes 11,6 11,6 Industrie 9,8 9,8 Services de communication 8,4 8,4 Consommation discrétionnaire 2,9 2,9 Immobilier 3,4 3,4 Technologies de l'information 4,8 4,8 Biens de consommation de base 7,2 7,2 Matériaux 1,8 1,8 Trésorerie et placements à court terme 0,5 0,5 Total du portefeuille 100,0 99,9 Autres actifs nets 0,1 Valeur liquidative totale 100,0 1 La valeur liquidative du Fonds tient compte de la valeur des actions privilégiées. % du % de la valeur 25 principaux titres portefeuille liquidative Brompton Global Dividend Growth ETF 11,6 11,6 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 5,6 5,6 Open Text Corp. 4,8 4,8 Enbridge Inc. 4,6 4,6 Banque Nationale du Canada 4,5 4,5 Brookfield Infrastructure Partners LP 4,5 4,5 Corporation TC Énergie 4,4 4,4 Financière Sun Life inc. 4,2 4,2 Banque Royale du Canada 4,2 4,2 BCE Inc. 4,0 4,0 Société Financière Manuvie 3,6 3,6 Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens 3,4 3,4 Les Compagnies Loblaw Limitée 3,2 3,2 Thomson Reuters Corp. 3,0 3,0 8 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 APERÇU DU PORTEFEUILLE (suite) % du % de la valeur 25 principaux titres (suite) portefeuille liquidative Algonquin Power & Utilities Corp. 2,9 2,9 Fortis Inc. 2,6 2,6 Telus Corp. 2,3 2,3 Brookfield Asset Management Inc. 2,3 2,3 Empire Company Ltd. 2,2 2,2 Restaurant Brands International Inc. 2,2 2,2 Canadian Natural Resources Ltd. 2,2 2,2 Banque de Montréal 2,2 2,2 Rogers Communications Inc. 2,0 2,0 La Banque Toronto-Dominion 2,0 2,0 Franco-Nevada Corp. 1,8 1,8 Total 90,3 90,3 La composition du portefeuille peut changer en raison des opérations courantes du Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site Web du Fonds (www.bromptongroup.com) dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre. GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE Brompton Funds Limited Brompton Funds Limited est non seulement gestionnaire de fonds d'investissement, mais également le gestionnaire de portefeuille de six sociétés à capital scindé Brompton et de huit fonds négociés en bourse. L'équipe de Brompton supervise les placements dans le cadre de plusieurs mandats d'investissement en actions de sociétés à grande capitalisation canadiennes et mondiales. Elle gère également, entre autres, une stratégie dynamique de vente d'options d'achat couvertes visant environ 1,6 G$ d'actifs, dans le but d'augmenter les flux de trésorerie des fonds et d'accroître les rendements corrigés du risque pour les investisseurs. RAPPORT DU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE Juillet 2020 Analyse des marchés des actions Les actions nord-américaines et européennes ont connu une soudaine vague de ventes en mars, qui a été suivie d'une forte reprise au deuxième trimestre. Pour le semestre clos le 30 juin 2020, l'indice MSCI Monde a reculé de 5,5 %, surtout en raison de la chute de 35,2 % de sa composante énergie. Les technologies de l'information, secteur le plus rentable, ont surclassé l'indice de 19,6 %. En Amérique du Nord, l'indice S&P 500 et l'indice composé S&P/TSX ont respectivement baissé de 3,1 % et de 7,5 %. Le secteur le plus performant pour ces deux indices a été les technologies de l'information. En Europe, le STOXX 600 a perdu 11,7 %, essentiellement pénalisé par l'Espagne et le Royaume-Uni, où l'IBEX 35 et le FTSE 100 se sont respectivement dépréciés de 22,9 % et de 16,8 %. L'indice français CAC 40 et l'indice italien FTSE MIB ont tous deux reculé de 16,2 %. L'Allemagne et la Suisse ont également terminé la période en territoire négatif, car le DAX et le SMI ont respectivement cédé 7,1 % et 2,3 %. Quelques pays ont fait des progrès considérables pour juguler la pandémie de COVID-19 au deuxième trimestre. Les pays européens ont toutefois eu beaucoup plus de succès que les États-Unis, qui comptent actuellement le plus grand nombre de cas confirmés par million d'habitants. 9 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 La performance des marchés des actions pour le premier semestre de 2020 s'est déclinée en deux temps, soit avant et après le début de la pandémie. Avant la pandémie, les autorités prévoyaient une croissance stable et un marché de l'emploi encore vigoureux pour 2020. Le président de la Fed, Jerome Powell, faisait preuve d'un optimisme prudent, diamétralement opposé à son attitude en 2019, lorsqu'il avait mis en garde contre les effets du conflit commercial sino-américain sur l'économie. En conséquence, les marchés ont atteint des sommets le 19 février, portés par les secteurs des technologies de l'information, des services aux collectivités et de la consommation discrétionnaire. L'apparition de la COVID-19 a marqué la fin de la onzième année de hausse du S&P 500, entré en territoire baissier en mars. Après avoir subi le pire recul de son histoire et atteint un creux le 23 mars, l'indice a toutefois connu une reprise rapide au deuxième trimestre et réalisé son meilleur rendement trimestriel depuis 1998. Les mesures budgétaires et monétaires sans précédent à travers le monde et la réouverture des économies ont ravivé l'optimisme des investisseurs au deuxième trimestre. Les secteurs cycliques, comme l'énergie, les matériaux et la consommation discrétionnaire, ont fait figure de locomotive du rebond, tandis que les secteurs défensifs, comme les services aux collectivités, les biens de consommation de base et les services de communication, ont été en queue de peloton. Les politiques économiques ont joué efficacement un rôle crucial pour stopper le déclin des actions. La Banque du Canada (BdC) a réduit les taux à trois reprises au premier trimestre, puis les a maintenus à 0,25 % au deuxième trimestre afin de contrer les effets néfastes de la COVID-19 sur l'économie. Les dernières statistiques démontrent que la pandémie a eu une incidence grave, qui semble toutefois avoir plafonné. En ce qui concerne la politique budgétaire, le gouvernement du Canada a accru l'aide directe aux travailleurs en augmentant la prestation canadienne d'urgence et les liquidités mises à la disposition des entreprises. La BdC anticipe une reprise mondiale prolongée et inégale. Même si les perspectives pour le deuxième semestre de 2020 et ceux qui suivront sont extrêmement incertaines, la BdC s'attend à un rebond de la croissance au troisième trimestre. Selon la mise à jour des perspectives de l'économie mondiale publiée par le Fonds monétaire international (FMI) en juin 2020, le produit intérieur brut mondial devrait reculer de 4,9 % cette année. Les répercussions de la pandémie au premier semestre ont été supérieures aux attentes, et la reprise sera plus lente que prévu. Le FMI prévoit une croissance mondiale de 5,4 % en 2021. Le rebond de l'économie sera tributaire de l'efficacité des mesures de confinement et des tests, du développement d'un vaccin et du regain de confiance des consommateurs, facteur le plus important. Les interactions complexes entre ces variables compliquent grandement les prévisions. Heureusement, les autorités sont prêtes à prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir l'économie, comme le démontre le caractère massif, coordonné et général des plans d'aide budgétaire et monétaire. En conséquence, les marchés des actions ont bien progressé; l'indice composé S&P/TSX a monté de 17,0 % pour le trimestre. En Europe de l'Ouest et dans les pays développés d'Asie, la réouverture d'une grande partie de l'économie a eu une incidence négligeable sur la propagation du virus à l'échelle nationale. Aux États-Unis, le nombre de cas dans la grande région de New York, d'abord très élevé, a diminué, comme dans plusieurs villes d'Europe de l'Ouest. Le Canada a réussi jusqu'à maintenant à étaler la courbe de contamination. Nous prévoyons un maintien de la tendance actuelle à la reprise. Sur le plan de la politique monétaire, nous nous attendons à ce que la Banque du Canada laisse les taux inchangés pour le reste de l'année, car elle s'engage à poursuivre ses rachats massifs d'actifs jusqu'à ce que la remontée de l'économie soit bien avancée. Les élections présidentielles aux États-Unis et les tensions géopolitiques sino-américaines pourraient générer de la volatilité au cours du deuxième semestre de 2020. Analyse du portefeuille Dividend Growth Split Corp a reculé de 11,4 % au premier semestre de 2020. En comparaison, l'indice composé à dividendes élevés S&P/TSX a baissé de 21,3 % durant la même période. Le Fonds a été avantagé par la sous-pondération des secteurs de l'énergie et de la finance. En effet, la COVID-19 a pesé sur la demande de pétrole, ce qui a causé une surabondance de l'offre et pénalisé les sociétés de ce secteur. Nous privilégions non pas les sociétés de prospection et de raffinage de pétrole et gaz, mais plutôt les sociétés du secteur intermédiaire, comme Corporation TC Énergie et Enbridge, dont l'activité de pipelines repose largement sur des contrats à long terme. Malgré notre sous-exposition au secteur de la finance, nous investissons dans les grandes banques canadiennes en raison de leurs valorisations intéressantes et de leurs pertes sur créances inférieures aux attentes jusqu'à présent. Nous pensons également que ces institutions sont en bien meilleure posture qu'en 2008 du fait de leur bonne capitalisation et de leurs bilans robustes; elles devraient donc éviter une crise de solvabilité. La sous-pondération des matériaux et des technologies de l'information a toutefois annulé une partie des gains des secteurs susmentionnés. Les incertitudes liées à la pandémie ont fortement stimulé le cours de l'or, car les investisseurs étaient à la recherche de valeurs refuges. Après avoir atteint un creux de 1 577,18 USD l'once en mars, à la fin du premier trimestre, le prix du lingot a bondi à 1 780,96 USD l'once à la fin de juin. Franco-Nevada a été ajoutée au portefeuille pour accroître l'exposition au sous-secteur de l'or au cours du trimestre. Nous demeurons prudents envers les métaux de base, car ils sont habituellement pénalisés par les incertitudes macroéconomiques. Le secteur le plus performant pour l'indice composé S&P/TSX au cours du semestre clos le 30 juin a été les technologies de l'information. Malgré notre optimisme concernant le secteur, nous estimons que celui-ci est dominé par quelques 10 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 grandes sociétés qui ne versent pas de dividendes. Ces titres ne remplissent donc pas nos critères. Shopify a augmenté à elle seule le rendement de la TSX de 4 points de pourcentage au premier semestre de 2020. Nous avons apporté plusieurs ajustements au portefeuille au cours du trimestre. La part de la consommation discrétionnaire et de l'immobilier a été réduite, tandis que la pondération des sociétés des biens de consommation de base a été accrue, car les activités de bon nombre d'entre elles sont essentielles dans un contexte de pandémie, notamment les grandes chaînes d'épiceries Loblaw, Metro et Sobeys, qui appartiennent à Empire. Par ailleurs, les épiceries sont grandement avantagées par la généralisation du télétravail; l'augmentation de la demande a entraîné une forte amélioration des ventes à surface comparable et de l'achalandage en ligne au deuxième trimestre. Nous avons liquidé Canadian Tire, en raison de la faiblesse de son activité en ligne comparativement à ses concurrents. Enfin, nous avons réduit l'exposition aux FPI de bureaux, car ce secteur fait face à des difficultés à long terme en raison de l'adoption du télétravail à temps plein ou à temps partiel par les employés de bon nombre des locataires. Nous croyons donc que les risques liés au renouvellement de contrats de location sont élevés et que la demande pour les locaux de bureaux pourrait fortement chuter à moyen et à long terme. Stratégie sur options Au cours du premier semestre de 2020, nous avons effectué des ventes d'options d'achat couvertes sur environ 3,0 % du portefeuille en moyenne, et les prix d'exercice moyens étaient approximativement de 108,4 %. Nous avons augmenté les ventes d'options d'achat au cours du deuxième trimestre, car la COVID-19 maintient la volatilité à des niveaux élevés. ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains des énoncés compris dans le présent rapport, notamment des prévisions financières et commerciales et des perspectives financières, peuvent être des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction à l'égard des plans et des intentions futurs, de la croissance, des résultats, de la performance ainsi que des possibilités et des perspectives commerciales. Les termes « pouvons », « devrions », « pourrions », « anticipons », « croyons », « prévoyons », « avons l'intention de », « planifions », « potentiel » ou continuons » et d'autres expressions similaires ont été utilisés pour identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés reflètent l'opinion actuelle de la direction et sont fondés sur les informations dont celle-ci dispose actuellement. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes importants. Les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats exposés dans les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, notamment les changements dans la conjoncture économique et les conditions de marché ainsi que d'autres facteurs de risque. Bien que les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport soient fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont faits à la date des présentes et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour ni à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou de nouvelles circonstances, sauf si la loi l'exige. 11 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non audité) Au 30 juin 2020 31 décembre 2019 Actif Actif courant Placements 419 382 790 $ 499 517 295 $ Trésorerie 1 995 600 1 229 059 Revenu à recevoir 1 778 398 1 844 532 Charges payées d'avance 41 342 28 600 Total de l'actif 423 198 130 502 619 486 Passif Passif courant Options vendues, à la juste valeur (note 9) 150 341 3 741 Distributions à payer aux porteurs d'actions rachetables (note 6) 1 449 874 4 805 733 Dettes et charges à payer 200 926 203 415 Actions de catégorie J (note 4) 200 200 Actions privilégiées (note 4) 323 365 820 327 275 370 Total du passif, hors actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A 325 167 161 332 288 459 Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A 98 030 969 $ 170 331 027 $ Actions rachetables en circulation (note 4) Actions privilégiées 32 336 582 32 727 537 Actions de catégorie A 32 336 582 32 727 537 Actions de catégorie J 150 150 Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action Action privilégiée ($) 10,00 10,00 Action de catégorie A ($) 3,03 5,20 Action de catégorie J ($) 1,33 1,33 Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 12 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (non audité) Pour les semestres clos les 30 juin 2020 2019 Revenu Revenu tiré du prêt de titres (note 10) 11 381 $ 22 285 $ Gain (perte) net de change sur la trésorerie 4 767 2 932 Gain (perte) net sur les placements et les dérivés : Revenus d'intérêts à distribuer 860 - Dividendes 8 973 122 10 876 295 Gain (perte) net réalisé à la vente de placements (note 8) (6 321 469) 9 545 107 Variation nette du gain (de la perte) latent sur les placements (57 385 645) 57 175 227 Gain (perte) net réalisé sur les options (note 8) 467 607 (567 006) Variation nette du gain (de la perte) latent sur les options 115 543 (37 235) Total du gain (de la perte) net sur les placements et les dérivés (54 149 982) 76 992 388 Total des revenus (pertes), montant net (54 133 834) 77 017 605 Charges Frais de gestion (note 7) 1 275 808 1 680 468 Frais de service (note 7) - 365 300 Honoraires d'audit 23 610 23 410 Frais du comité d'examen indépendant (note 7) 9 946 17 356 Droits de garde 29 264 30 085 Frais juridiques 991 817 Frais de communication de l'information aux porteurs d'actions 26 910 30 368 Autres frais d'administration 96 100 102 635 Coûts de transactions 33 617 104 862 Total des charges 1 496 246 2 355 301 Revenu (perte) net de placement compte non tenu des distributions sur les actions privilégiées (55 630 080) 74 662 304 Distributions sur les actions privilégiées (note 6) (8 863 211) (9 584 220) Amortissement de la prime sur actions privilégiées (note 4) - 93 195 Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A (64 493 291) $ 65 171 279 $ Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A, par action1 (1,98) $ 1,77 $ 1 Selon le nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation pendant la période (note 4). Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 13 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audité) Pour les semestres clos les 30 juin 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A liée aux activités (64 493 291) $ 65 171 279 $ Ajustements aux fins du rapprochement des flux de trésorerie nets liés aux activités : (Gain) perte net de change sur la trésorerie (4 767) (2 932) (Gain) perte net réalisé à la vente de placements (note 8) 6 321 469 (9 545 107) Variation nette (du gain) de la perte latent sur les placements 57 385 645 (57 175 227) (Gain) perte net réalisé sur les options (note 8) (467 607) 567 006 Variation nette (du gain) de la perte latent sur les options (115 543) 37 235 Augmentation (diminution) des distributions à payer aux porteurs d'actions privilégiées (83 105) (88 818) Amortissement de la prime sur actions privilégiées (note 4) - (93 195) Diminution (augmentation) du revenu à recevoir 66 134 13 271 Diminution (augmentation) des charges payées d'avance (12 742) - Augmentation (diminution) des dettes et charges à payer (2 489) 341 695 Achat de placements et d'options (note 8) (32 655 316) (88 370 220) Produit tiré de la vente de placements et d'options (note 8) 49 812 457 103 559 399 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 15 750 845 14 414 386 Flux de trésorerie liés aux activités de financement : Rémunération des placeurs pour compte et frais d'émission liés aux actions rachetables de catégorie A (note 4) - (66 693) Distributions aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A (note 6) (9 818 261) (11 054 925) Montants payés pour le rachat d'actions rachetables de catégorie A (note 4) (1 261 260) (3 638) Montants payés pour le rachat d'actions privilégiées rachetables (note 4) (3 909 550) (7 000) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (14 989 071) (11 132 256) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 761 774 3 282 130 Gain (perte) net de change sur la trésorerie 4 767 2 932 Trésorerie à l'ouverture de la période 1 229 059 9 165 075 Trésorerie à la clôture de la période 1 995 600 $ 12 450 137 $ Distributions sur les actions privilégiées rachetables (note 6) ($) 8 946 316 9 673 038 Information supplémentaire1 : Dividendes reçus ($) 9 039 041 10 889 566 Intérêts reçus ($) 1 075 - 1 Incluse dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 14 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES DE CATÉGORIE A (non audité) Pour les semestres clos les 30 juin 2020 2019 Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A à l'ouverture de la période 170 331 027 $ 131 078 813 $ Activités : Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A (64 493 291) 65 171 279 Distributions aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A (note 6) : Distributions aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A (6 545 507) (14 739 867) Opérations sur actions rachetables de catégorie A : Rémunération des placeurs pour compte et frais d'émission liés aux actions rachetables de catégorie A (note 4) - (66 693) Rachat d'actions rachetables de catégorie A (note 4) (1 261 260) (3 638) Augmentation (diminution) nette résultant des opérations sur actions rachetables de catégorie A (1 261 260) (70 331) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A (72 300 058) 50 361 081 Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A à la clôture de la période 98 030 969 $ 181 439 894 $ Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 15 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (non audité) Au 30 juin 2020 Valeur Nombre d'actions Coût comptable % du ou d'unités CAD CAD portefeuille Services de communication BCE Inc. 300 700 17 392 002 17 025 634 Rogers Communications Inc. 158 323 7 994 210 8 636 520 Telus Corp. 432 872 8 155 720 9 856 495 33 541 932 35 518 649 8,5 Consommation discrétionnaire Magna International Inc. 50 000 3 580 667 3 023 000 Restaurant Brands International Inc. 126 200 9 274 124 9 324 918 12 854 791 12 347 918 2,9 Biens de consommation de base Empire Company Ltd. 287 200 9 641 278 9 336 872 Les Compagnies Loblaw Limitée 202 500 13 931 866 13 387 275 Metro inc. 75 000 4 356 248 4 200 000 Saputo inc. 100 000 3 495 510 3 237 000 31 424 902 30 161 147 7,2 Énergie Canadian Natural Resources Ltd. 395 700 14 451 033 9 318 735 Enbridge Inc. 465 084 22 803 508 19 198 668 Corporation TC Énergie 321 538 17 243 594 18 649 204 54 498 135 47 166 607 11,2 Finance Banque de Montréal 127 000 10 084 035 9 177 020 La Banque de Nouvelle-Écosse 93 300 6 019 323 5 241 594 Brookfield Asset Management Inc. 217 500 11 091 367 9 717 900 Banque Canadienne Impériale de Commerce 59 800 5 871 690 5 426 252 Société Financière Manuvie 831 800 17 615 474 15 363 346 Banque Nationale du Canada 310 400 14 351 851 19 095 808 Banque Royale du Canada 191 627 14 582 001 17 650 763 Financière Sun Life inc. 357 800 14 644 094 17 850 642 La Banque Toronto-Dominion 136 046 7 478 876 8 243 027 101 738 711 107 766 352 25,7 Industrie Compagnie des chemins de fer nationaux du 44 400 4 950 709 5 332 884 Canada Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 68 000 21 746 748 23 481 760 Thomson Reuters Corp. 135 600 12 909 787 12 507 744 39 607 244 41 322 388 9,9 16 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (non audité) (suite) Au 30 juin 2020 Valeur Nombre d'actions Coût comptable % du ou d'unités CAD CAD portefeuille Technologies de l'information Open Text Corp. 350 000 19 580 750 20 177 500 19 580 750 20 177 500 4,8 Matériaux Franco-Nevada Corp. 40 000 8 045 172 7 586 000 8 045 172 7 586 000 1,8 Immobilier Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens 294 300 13 189 128 14 300 037 13 189 128 14 300 037 3,4 Services aux collectivités Algonquin Power & Utilities Corp. 685 700 9 977 739 12 034 035 Brookfield Infrastructure Partners L.P. 337 700 15 178 868 18 867 299 Brookfield Renewable Partners L.P. 106 200 4 934 631 6 903 000 Emera Inc. 100 600 5 496 829 5 374 052 Fortis Inc. 212 300 9 682 890 10 961 049 45 270 957 54 139 435 12,9 Fonds de placement Brompton Global Dividend Growth ETF 2 700 000 53 376 795 48 896 757 53 376 795 48 896 757 11,7 Commissions intégrées des courtiers (168 436) Total des placements 412 960 081 419 382 790 100,0 17 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) 30 juin 2020 et 2019 1. ACTIVITÉS Dividend Growth Split Corp. (le « Fonds ») est une société de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario le 25 septembre 2007. Brompton Funds Limited (le « gestionnaire ») est responsable de la gestion des affaires, du portefeuille et du programme d'options du Fonds. La Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire des actifs du Fonds et procède à l'évaluation hebdomadaire du Fonds. Le Fonds est inscrit à la Bourse de Toronto et est entré en activité le 3 décembre 2007. L'adresse du siège social du Fonds est Bay Wellington Tower, Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2930, Toronto (Ontario) M5J 2T3. Le Fonds investit, sur une base presque équipondérée, dans un portefeuille essentiellement composé d'actions ordinaires de sociétés canadiennes offrant une croissance des dividendes. Le Fonds peut également investir jusqu'à 20 % de son actif total dans des sociétés mondiales offrant une croissance des dividendes afin d'accroître sa diversification et son potentiel de rendement. Les titres sélectionnés par le gestionnaire seront généralement équipondérés au moment du placement et après le rééquilibrage, mais le portefeuille peut détenir des positions non équipondérées. Les présents états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration de Dividend Growth Split Corp. le 10 août 2020. 2. MODE DE PRÉSENTATION Les présents états financiers intermédiaires résumés ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) applicables à l'établissement d'états financiers intermédiaires, dont IAS 34 Information financière intermédiaire. Ils doivent être lus en tenant compte des états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui ont été établis conformément aux IFRS. Les états financiers ont été préparés selon le principe du coût historique, sauf en ce qui concerne la réévaluation à la juste valeur par le biais du résultat net des actifs et des passifs financiers (y compris les instruments financiers dérivés). 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES Les principales méthodes comptables utilisées pour préparer les présents états financiers sont résumées ci-après. Ces méthodes ont été appliquées uniformément. a) Instruments financiers Le portefeuille de placements du Fonds est géré et sa performance est évaluée d'après la méthode de la juste valeur. Le Fonds se concentre principalement sur la juste valeur et utilise ces données pour évaluer la performance des actifs et prendre des décisions. Il n'a pas fait le choix de désigner irrévocablement les actions comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (JVAERG). Les titres de créance du Fonds dont les flux de trésorerie contractuels sont constitués uniquement de capital et d'intérêts ne sont pas détenus à des fins de perception des flux de trésorerie contractuels ni à des fins de perception des flux de trésorerie contractuels et de vente. La perception des flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à l'atteinte de l'objectif du modèle économique du Fonds. En conséquence, tous les placements sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN). Les actifs et passifs dérivés sont aussi évalués à la JVRN. L'obligation du Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A est évaluée en supposant le rachat des actions à la valeur liquidative à la date d'évaluation. Tous les autres actifs et passifs financiers sont initialement comptabilisés la juste valeur, puis au coût amorti. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent les montants à recevoir ou à payer, actualisés s'il y a lieu selon le taux d'intérêt effectif de l'instrument financier. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative publiée. La valeur comptable des actifs et passifs financiers du Fonds qui ne sont pas comptabilisés à la JVRN avoisine leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme. 18 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 b) Évaluation de la juste valeur La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date d'évaluation. Le Fonds utilise le dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. La politique du Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie des justes valeurs à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert. Les placements dans les fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative par unité qu'ils présentent. La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, y compris les dérivés hors cote, est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Le Fonds utilise diverses méthodes et pose des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque date d'évaluation. Les techniques d'évaluation comprennent l'utilisation de transactions récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la référence à la juste valeur d'autres instruments identiques en substance et d'autres techniques couramment utilisées par les intervenants du marché et fondées au maximum sur des données de marché observables. Voir la note 12 pour de plus amples renseignements sur les évaluations de la juste valeur du Fonds. c) Participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales Une entité d'investissement est une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs en vue de fournir à ceux-ci des services de gestion de placement et qui a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus de placement, et évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses placements sur la base de la juste valeur. Les filiales sont toutes des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, à l'égard desquelles le Fonds exerce un contrôle. Le Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a le droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Le Fonds a déterminé que de telles entités constituent des entités d'investissement et, à ce titre, comptabilise les filiales à la juste valeur. d) Trésorerie La trésorerie est constituée de dépôts à vue auprès d'institutions financières. e) Opérations de placement et constatation des revenus et des charges Les opérations de placement sont comptabilisées à la date à laquelle elles ont eu lieu. Les intérêts à distribuer présentés dans l'état du résultat global correspondent aux paiements d'intérêts reçus par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes versées ni les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe. Les gains ou pertes nets réalisés à la vente de placements et la variation nette du gain (de la perte) latent sur les placements sont calculés selon la méthode du coût moyen. Le coût moyen ne comprend ni l'amortissement des primes ni des escomptes sur les titres à revenu fixe. Les revenus de dividendes et les charges liées aux dividendes versés sur les titres vendus à découvert sont constatés à la date ex-dividende. Tant que les options sont en circulation, les primes payées ou reçues par le Fonds représentent respectivement un actif ou un passif dans l'état de la situation financière et sont évaluées à un montant correspondant à la valeur de marché courante d'une option qui aurait pour effet de dénouer la position. Les gains ou les pertes réalisés à l'échéance, au rachat ou à l'exercice d'une option sont compris dans les gains ou les pertes nets réalisés sur les options. f) Coûts de transactions Les coûts de transactions directement imputables à l'acquisition ou à la cession d'un placement sont passés en charges dans la période où ils sont engagés et sont présentés au poste « Coûts de transactions » de l'état du résultat global. g) Impôts sur le revenu Le Fonds est une société de placement à capital variable selon la définition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »); à ce titre, il est assujetti à l'impôt sur ses gains en capital nets réalisés. Cet impôt est remboursable dans certaines circonstances. En vertu de la partie IV de la Loi, le Fonds est généralement assujetti à un impôt de 38 ⅓ % sur les dividendes imposables qu'il reçoit de sociétés canadiennes au cours de l'exercice. Cet impôt est entièrement remboursable si le Fonds verse suffisamment de dividendes. 19 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 Le Fonds est également un intermédiaire financier constitué en société selon la définition de la Loi. À ce titre, il n'est pas assujetti à l'impôt sur les dividendes reçus aux termes de la partie IV.1 de la Loi. Il n'est pas assujetti non plus, aux termes de la partie VI.1 de la Loi, à l'impôt sur les dividendes versés par lui sur les actions privilégiées imposables au sens qui est donné à ce terme dans la Loi. Étant donné la politique de placement et de versement des dividendes du Fonds, et compte tenu de la déduction des charges et des dividendes imposables sur les actions de sociétés canadiennes imposables, le Fonds ne s'attend pas à devoir verser un montant important d'impôt non remboursable au Canada. Par conséquent, aucune charge d'impôt n'a été comptabilisée. h) Prêt de titres Le Fonds peut conclure des opérations de prêt de titres. Ces opérations consistent à céder temporairement des titres utilisés comme garantie moyennant l'engagement de l'emprunteur de restituer les mêmes titres à une date ultérieure. Le revenu tiré de ces opérations se présente sous forme de frais réglés par la contrepartie et, dans certains cas, d'intérêts versés sur les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est inscrit selon la méthode de la comptabilité d'engagement et inclus dans l'état du résultat global. i) Classement des actions rachetables par le Fonds IAS 32 Instruments financiers : Présentation exige que les actions d'une entité qui comportent une obligation contractuelle pour l'émetteur de les racheter ou de les rembourser contre de la trésorerie ou un autre actif financier soient classées comme des passifs financiers. Par conséquent, conformément aux IFRS, les actions privilégiées du Fonds restent comptabilisées au passif, car elles ne sont pas la catégorie d'actions la plus subordonnée. Les actions de catégorie A du Fonds ne satisfont pas aux critères d'IAS 32 pour le classement dans les capitaux propres. Comportant de multiples modalités de rachat, elles ont été reclassées dans les passifs financiers. Les actions de catégorie J sont rachetables au prix de 1,33 $ par action. 4. ACTIONS RACHETABLES Unités Une unité désigne une unité théorique composée d'une action privilégiée et d'une action de catégorie A. La valeur liquidative par unité se calcule comme suit : i) la valeur totale de l'actif du Fonds, moins ii) la valeur totale du passif du Fonds (les actions privilégiées n'étant pas comptabilisées comme un passif), y compris toutes les distributions déclarées et non payées, mais payables aux porteurs d'actions, moins iii) le capital déclaré des actions de catégorie J (200 $). Actions de catégorie J Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions de catégorie J. Au 30 juin 2020, 150 actions de catégorie J (150 au 31 décembre 2019) étaient en circulation. Les actions de catégorie J n'ouvrent pas droit aux dividendes, mais confèrent un droit de vote par action à leur porteur. Elles sont rachetables au prix de 1,33 $ par action. Actions rachetables de catégorie A Autorisé Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions de catégorie A. Le Fonds a l'intention de verser des distributions non cumulatives mensuelles aux porteurs d'actions de catégorie A. Aucune distribution ne sera versée sur les actions de catégorie A i) si les distributions payables sur les actions privilégiées sont impayées ou ii) si, après le versement des distributions par le Fonds, la valeur liquidative par unité est inférieure à 15,00 $. Les actions de catégorie A prennent rang après les actions privilégiées, mais ont priorité de rang sur les actions de catégorie J pour le paiement des distributions et le remboursement de capital en cas de dissolution, de liquidation ou de cessation des activités du Fonds. Chaque action de catégorie A confère à son porteur un droit de vote sur certaines questions soumises au vote des porteurs d'actions. La date d'échéance des actions de catégorie A émises et en circulation, auparavant fixée au 28 novembre 2019, a été reportée au 27 septembre 2024. Le Fonds prévoit racheter le 27 septembre 2024 la totalité des actions de catégorie A en circulation à cette date, à moins que leur échéance ne soit prorogée. Le prix de rachat payable par le Fonds pour une action de catégorie A rachetée à cette date correspondra au plus élevé des deux montants suivants : i) la valeur liquidative par unité, moins 10,00 $ ou ii) néant. 20 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 Les actions de catégorie A peuvent être rachetées au gré du porteur si celui-ci les présente aux fins de rachat au moins 10 jours ouvrables avant l'avant-dernier jour ouvrable d'un mois (la « date de rachat »). Les porteurs qui présentent des actions de catégorie A aux fins de rachat auront droit de recevoir un prix par action de catégorie A correspondant à 96 % de l'écart entre i) la valeur liquidative par unité établie à la date de rachat et ii) le coût d'achat pour le Fonds d'une action privilégiée aux fins d'annulation. Si la valeur liquidative par unité est inférieure à 10,00 $, plus toute distribution cumulée et impayée sur une action privilégiée, le prix de rachat d'une action de catégorie A sera nul. Un porteur d'actions de catégorie A peut demander le rachat simultané d'un nombre égal d'actions de catégorie A et d'actions privilégiées, à la date de rachat trimestriel, à un prix de rachat correspondant à la valeur liquidative par unité à cette date, moins les frais liés au rachat, notamment les commissions et tous autres frais connexes. Les actions privilégiées et les actions de catégorie A doivent être présentées aux fins de rachat au moins 10 jours ouvrables avant la date de rachat. Le rachat trimestriel simultané peut être effectué en février, en mai, en août et en novembre de chaque année. Les actions de catégorie A du Fonds sont classées à titre de passif financier dans l'état de la situation financière. Unités émises 2020 2019 Nombre Nombre d'actions d'actions Actions rachetables de catégorie A en circulation au 1er janvier 32 727 537 36 850 119 Rachat d'actions rachetables de catégorie A (390 955) (700) Actions rachetables de catégorie A en circulation au 30 juin 32 336 582 36 849 419 Nombre moyen pondéré d'actions rachetables de catégorie A en circulation 32 652 353 36 849 884 Au cours de la période close le 30 juin 2020, 390 955 actions de catégorie A ont été rachetées dans le cadre d'un rachat trimestriel (700 actions pour le semestre clos le 30 juin 2019). Au cours des périodes closes les 30 juin 2020 et 2019, aucune action de catégorie A n'a été rachetée aux fins d'annulation dans le cadre d'un rachat mensuel. Le 30 juin 2020, le cours de clôture des actions de catégorie A s'élevait à 2,98 $ par action (5,27 $ au 31 décembre 2019). Actions privilégiées rachetables Autorisé Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions privilégiées. Les porteurs d'actions privilégiées sont en droit de recevoir des distributions en espèces trimestrielles cumulatives fixes de 0,13125 $ par action jusqu'au 28 novembre 2019. Le 29 novembre 2019, le taux de distribution annuel est passé à 0,55 $ par action privilégiée pour la période se terminant le 27 septembre 2024. Les actions privilégiées ont priorité de rang sur les actions de catégorie A pour le paiement des distributions et le remboursement de capital en cas de dissolution, de liquidation ou de cessation des activités du Fonds. Chaque action privilégiée confère à son porteur un droit de vote sur certaines questions soumises au vote des porteurs d'actions. La date d'échéance des actions de catégorie A émises et en circulation, auparavant fixée au 28 novembre 2019, a été reportée au 27 septembre 2024. Le Fonds prévoit racheter le 27 septembre 2024 la totalité des actions privilégiées en circulation à cette date, à moins que leur échéance ne soit prorogée. Le prix de rachat payable par le Fonds pour une action privilégiée correspondra au moins élevé des deux montants suivants : i) 10,00 $, plus toute distribution à verser sur les actions privilégiées ou ii) la valeur liquidative du Fonds à cette date, divisée par le nombre d'actions privilégiées alors en circulation. 21 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 Les actions privilégiées peuvent être rachetées au gré du porteur si celui-ci les présente aux fins de rachat au moins 10 jours ouvrables avant l'avant-dernier jour ouvrable d'un mois (la « date de rachat »). Les porteurs qui présentent des actions privilégiées aux fins de rachat ont droit à un prix par action correspondant à 96 % du moins élevé des deux montants suivants : i) la valeur liquidative par unité établie à la date de rachat appropriée moins le coût d'achat pour le Fonds d'une action de catégorie A aux fins d'annulation ou ii) 10,00 $. Le coût d'achat d'une action de catégorie A comprend le prix d'achat de l'action de catégorie A, les commissions et les autres frais, le cas échéant, liés à la liquidation de toute portion du portefeuille du Fonds requise pour financer cet achat. Un porteur d'actions privilégiées peut demander le rachat simultané d'un nombre égal d'actions de catégorie A et d'actions privilégiées, la date de rachat trimestriel, à un prix correspondant à la valeur liquidative par unité à cette date, moins les frais liés au rachat, notamment les commissions et tous frais liés à la liquidation de toute portion du portefeuille du Fonds requise pour financer ce rachat. Les rachats trimestriels simultanés peuvent être effectués en février, en mai, en août et en novembre de chaque année. Unités émises 2020 2019 Nombre Nombre d'actions d'actions Actions privilégiées rachetables en circulation au 1er janvier 32 727 537 36 850 119 Rachat d'actions privilégiées rachetables (390 955) (700) Actions privilégiées rachetables en circulation au 30 juin 32 336 582 36 849 419 L'écart entre le prix d'émission des actions privilégiées et la valeur de rachat, plus les dividendes courus, est comptabilisé à titre de prime reçue. La prime de 751 863 $ reçue au cours des exercices est amortie sur la durée de vie des actions privilégiées. Il n'y avait aucun solde de prime pouvant être amorti au 30 juin 2020 (amortissement de 93 195 $ au 30 juin 2019), car il a été entièrement amorti au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Au cours de la période close le 30 juin 2020, 390 955 actions privilégiées ont été rachetées dans le cadre d'un rachat trimestriel (700 actions pour le semestre clos le 30 juin 2019). Au cours des périodes closes les 30 juin 2020 et 2019, aucune action privilégiée n'a été rachetée aux fins d'annulation dans le cadre d'un rachat mensuel. Le 30 juin 2020, le cours de clôture des actions privilégiées s'élevait à 9,86 $ par action (10,30 $ au 31 décembre 2019). 5. GESTION DU CAPITAL Le capital du Fonds est constitué de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A. Les objectifs du Fonds en matière de gestion du capital sont les suivants : verser aux porteurs d'actions privilégiées des distributions en espèces trimestrielles cumulatives fixes et leur rembourser le prix d'émission initial de ces actions à la date d'échéance, qui peut être prolongée pour une période supplémentaire d'au plus cinq ans par le conseil d'administration; verser mensuellement aux porteurs d'actions de catégorie A des distributions en espèces ciblées à au moins 0,10 $ par action et leur offrir un potentiel de croissance de la valeur liquidative par action de catégorie A. Le Fonds gère son capital en tenant compte des caractéristiques de risque de ses placements. Afin de gérer la structure de son capital, le Fonds peut ajuster le montant des distributions versées aux porteurs d'actions ou leur rembourser du capital. 6. DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D'ACTIONS Les distributions déclarées par le gestionnaire sont effectuées trimestriellement pour les actions privilégiées et mensuellement pour les actions de catégorie A. Les distributions sont payables au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant. 22 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 Pour la période close le 30 juin 2020, le Fonds a déclaré des distributions de 0,20 $ par action de catégorie A (0,40 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019) et de 0,273 $ par action privilégiée (0,2625 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019), pour un total respectif de 6 545 507 $ (14 739 867 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019) et de 8 863 211 $ (9 584 220 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019). En vertu du régime de réinvestissement des distributions du Fonds, les porteurs d'actions peuvent choisir de réinvestir les distributions mensuelles dans des actions supplémentaires du Fonds, lesquelles peuvent être achetées sur le marché libre. Le 24 juillet 2020, le Fonds a déclaré des distributions mensuelles de 0,10 $ par action de catégorie A le 31 juillet 2020, date de clôture des registres. 7. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES a) Frais de gestion et de service En vertu d'une convention de gestion, le gestionnaire fournit au Fonds des services de gestion, d'administration et de conseil, y compris le personnel de direction clé. En contrepartie de ces services, le Fonds verse des frais de gestion annuels correspondant à 0,60 % de sa valeur liquidative, compte non tenu des fonds d'investissement gérés par le gestionnaire, taxes applicables en sus. Le Fonds ne paie aucuns frais de gestion sur ses placements dans des fonds gérés par le gestionnaire. La valeur liquidative du Fonds est établie en déduisant le passif du Fonds de son actif total. À cette fin, les actions de catégorie A et les actions privilégiées ne sont pas considérées comme un passif du Fonds. Ces frais sont calculés et payables mensuellement. Avant 2020, le Fonds a également versé au gestionnaire des frais de service annuels correspondant à 0,40 % de la valeur liquidative des actions de catégorie A du Fonds. Ces frais de service ont ensuite été payés par le gestionnaire aux courtiers en valeurs, au prorata du nombre d'actions de catégorie A détenues par leurs clients respectifs à la fin de chaque trimestre civil. Le 1er janvier 2020, le Fonds a cessé le paiement des frais de service. Pour la période close le 30 juin 2020, les frais de gestion ont totalisé 1 275 808 $ (1 680 468 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019). Sur ce montant, une tranche de 200 982 $ était à payer au 30 juin 2020 (tranche prépayée de 443 $ au 31 décembre 2019). Au cours de la période close le 30 juin 2019, les frais de service se sont élevés à 365 300 $, dont une tranche de 170 717 $ était payable au 31 décembre 2019. Comme le Fonds a cessé le paiement des frais de service le 1er janvier 2020, ces frais sont nuls pour la période close le 30 juin 2020. Il incombe au Fonds de payer toutes les charges se rapportant à son fonctionnement et à l'exercice de ses activités. b) Frais du comité d'examen indépendant Pour la période close le 30 juin 2020, la rémunération versée aux membres du comité d'examen indépendant a totalisé 9 946 $ (17 356 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019) et se composait uniquement de frais. Les frais du comité d'examen indépendant à payer au 30 juin 2020 s'élevaient à 1 680 $ (néant au 31 décembre 2019). 8. OPÉRATIONS DE PLACEMENT Les opérations de placement se sont établies comme suit pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 : 2020 2019 $ $ Produit tiré de la vente de placements et d'options 49 812 457 103 559 399 Moins le coût des placements et des options vendus : Placements et options, au coût, à l'ouverture de la période 435 683 816 485 537 275 Placements acquis et options vendues au cours de la période 32 655 316 81 909 998 Placements et options, au coût, à la clôture de la période (412 672 813) (472 865 975) Coût des placements et options vendus au cours de la période 55 666 319 94 581 298 Gain (perte) net réalisé à la vente de placements et d'options (5 853 862) 8 978 101 Aucun paiement indirect n'a été versé par le Fonds pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019. 23 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 9. OPTIONS Le Fonds peut vendre des options d'achat couvertes et des options de vente assorties d'une couverture en espèces afin de produire un revenu supplémentaire. Le Fonds avait les options d'achat suivantes : Au 30 juin 2020 Prix d'exercice Nombre de Date par contrat Prime reçue Juste valeur Sous-jacent contrats1 d'échéance $ $ $ Banque de Montréal 138 17 juill. 2020 82,00 11 799 (1 932) BCE Inc. 496 21 août 2020 61,00 17 856 (14 384) BCE Inc. 372 17 juill. 2020 60,00 10 788 (3 533) Brookfield Infrastructure Partners L.P. 499 17 juill. 2020 58,00 39 421 (17 465) Fonds de placement immobilier d'immeubles 450 17 juill. 2020 52,00 22 050 (7 875) résidentiels canadiens Banque Canadienne Impériale de Commerce 138 17 juill. 2020 98,00 12 558 (966) Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 89 17 juill. 2020 360,00 30 972 (9 078) Emera Inc. 150 21 août 2020 56,00 7 950 (8 025) Banque Nationale du Canada 367 17 juill. 2020 66,00 20 919 (4 955) Restaurant Brands International Inc. 200 21 août 2020 82,00 29 600 (21 000) Rogers Communications Inc. 250 21 août 2020 62,00 6 000 (5 125) Banque Royale du Canada 231 17 juill. 2020 98,00 17 787 (3 119) Corporation TC Énergie 468 21 août 2020 64,00 23 868 (23 634) Thomson Reuters Corp. 200 21 août 2020 100,00 21 600 (24 600) Thomson Reuters Corp. 150 17 juill. 2020 98,00 14 100 (4 650) 287 268 (150 341) 1 Chaque contrat vise 100 actions du titre sous-jacent. Au 31 décembre 2019 Prix d'exercice Nombre de Date par contrat Prime reçue Juste valeur Sous-jacent contrats1 d'échéance $ $ $ Banque de Montréal 159 21 févr. 2020 104,00 10 335 (3 736) Brookfield Infrastructure Partners L.P. 435 17 janv. 2020 72,00 14 790 (5) 25 125 (3 741) 1 Chaque contrat vise 100 actions du titre sous-jacent. 24 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 10. PRÊT DE TITRES Le Fonds s'est engagé dans un programme de prêt de titres avec son dépositaire, la Compagnie Trust CIBC Mellon (et certaines de ses sociétés affiliées). La valeur de marché globale des titres prêtés par le Fonds ne peut être supérieure à 50 % de son actif. Le Fonds reçoit une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. Cette garantie est généralement composée de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, par le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes, ou encore par un organisme supranational accepté, selon la définition du Règlement 81-102. Au 30 juin 2020, la valeur de marché des titres prêtés et la garantie correspondante s'élevaient respectivement à 35,5 M$ (36,8 M$ au 31 décembre 2019) et à 37,3 M$ (38,6 M$ au 31 décembre 2019). Le revenu tiré du prêt de titres est présenté dans l'état du résultat global, déduction faite des frais liés au prêt de titres revenant au dépositaire du Fonds, la Compagnie Trust CIBC Mellon (et à certaines de ses sociétés affiliées). Le revenu tiré du prêt de titres s'est établi comme suit pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 : 2020 2019 $ $ Revenu brut tiré du prêt de titres 16 258 31 835 Frais liés au prêt de titres (4 877) (9 550) Revenu net tiré du prêt de titres reçu par le Fonds 11 381 22 285 Pour la période close le 30 juin 2020, les frais liés au prêt de titres ont représenté 30,0 % (30,0 % pour le semestre clos le 30 juin 2019) du revenu brut tiré du prêt de titres. 11. GESTION DES RISQUES FINANCIERS Compte tenu de ses activités de placement, le Fonds est exposé à divers risques financiers. L'inventaire du portefeuille présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2020 et regroupe les titres par catégorie d'actifs et par segment de marché. Le tableau suivant présente les titres détenus par le Fonds par secteur d'activité au 31 décembre 2019. Les risques importants auxquels le Fonds est exposé sont décrits ci-après. Au 31 décembre 2019 Secteur d'activité % du portefeuille Services de communication 7,9 Consommation discrétionnaire 6,1 Biens de consommation de base 3,7 Énergie 13,9 Finance 27,4 Industrie 8,1 Technologies de l'information 4,0 Immobilier 5,5 Services aux collectivités 11,6 Brompton Global Dividend Growth ETF 11,3 Placements à court terme 0,5 Total 100,0 25 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 Le gestionnaire s'efforce de réduire au minimum toute incidence négative de ces risques sur le rendement du Fonds en retenant les services d'un gestionnaire de portefeuille professionnel et expérimenté et en rééquilibrant régulièrement le portefeuille de placements conformément aux objectifs de placement. Le gestionnaire maintient également une structure de gouvernance pour surveiller les activités de placement du Fonds et le respect des stratégies et des contraintes de placement, des directives internes et de la réglementation sur les valeurs mobilières. Le portefeuille se compose d'actions libellées en dollars canadiens et inscrites à la cote d'une bourse. a) Autre risque de prix L'autre risque de prix s'entend du risque que la valeur des instruments financiers varie en raison des fluctuations de cours (autres que celles découlant des risques de taux d'intérêt ou de change), qu'elles soient causées par des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou par tous les facteurs touchant les instruments échangés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte de capital. Le gestionnaire cherche à atténuer ce risque par une sélection minutieuse de dérivés respectant les paramètres de la stratégie de placement. Exception faite des options vendues, le risque maximum de perte découlant des instruments financiers est équivalent à la juste valeur de ces instruments. Aucune option de vente assortie d'une couverture en espèces n'était en cours au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019. Aucun risque supplémentaire ne découle des options d'achat couvertes vendues. Le Fonds est exposé à l'autre risque de prix par ses placements dans des actions. Au 30 juin 2020, si le cours de ces titres avait augmenté de 10 %, tous les autres facteurs demeurant constants, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A aurait augmenté d'environ 40,9 M$, ou 41,7 % (environ 49,8 M$, ou 29,2 % au 31 décembre 2019). De même, si le cours de ces titres avait diminué de 10 %, tous les autres facteurs demeurant constants, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A aurait diminué d'environ 41,8 M$, ou 42,6 % (environ 49,9 M$, ou 29,3 % au 31 décembre 2019). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer et l'écart peut être important. b) Risque de crédit Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une des obligations ou à l'un des engagements qu'elle a contractés avec le Fonds. La valeur comptable des autres actifs représente également le risque de crédit maximal, étant donné que ces actifs seront réglés à court terme. Le Fonds n'était pas exposé à un risque de crédit important au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019. Toutes les opérations sur titres cotés sont réglées à la livraison. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison de titres vendus n'est effectuée qu'après la réception du paiement par le Fonds. L'opération échoue si l'une des parties ne remplit pas son obligation. Le Fonds s'est engagé dans un programme de prêt de titres avec son dépositaire (voir la note 10). Le risque de crédit associé à ces opérations est considéré comme minime, puisque toutes les contreparties ont une notation suffisante et approuvée, et que la valeur de la trésorerie ou des titres détenus en garantie doit correspondre au moins à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. c) Risque de liquidité Le risque de liquidité s'entend du risque que le Fonds ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations à temps ou à un prix raisonnable. Le Fonds est exposé au risque de liquidité par ses rachats mensuels et trimestriels d'actions de catégorie A et d'actions privilégiées. En ce qui concerne les rachats trimestriels d'actions de catégorie A et d'actions privilégiées, le Fonds reçoit un avis au moins 10 jours ouvrables avant la date de rachat, ce qui donne le temps au gestionnaire de vendre les titres, quoiqu'il puisse manquer de temps pour les vendre à un prix raisonnable. Le Fonds prévoit racheter le 27 septembre 2024 la totalité des actions de catégorie A et des actions privilégiées en circulation à cette date, à moins de prorogation. 26 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 Les tableaux ci-après présentent les passifs financiers du Fonds en les regroupant selon la durée à courir entre la date des états financiers et la date d'échéance contractuelle. Au 30 juin 2020 Moins de De 3 mois à 3 mois 1 an Plus de 1 an Total $ $ $ $ Options vendues, à la juste valeur 150 341 - - 150 341 Dettes et charges à payer 200 926 - - 200 926 Distributions à payer aux porteurs d'actions 1 449 874 - - 1 449 874 Total 1 801 141 - - 1 801 141 Au 31 décembre 2019 Moins de De 3 mois à 3 mois 1 an Plus de 1 an Total $ $ $ $ Options vendues, à la juste valeur 3 741 - - 3 741 Dettes et charges à payer 203 415 - - 203 415 Distributions à payer aux porteurs d'actions 4 805 733 - - 4 805 733 Total 5 012 889 - - 5 012 889 d) Risque de change Le risque de change s'entend du risque que la valeur d'instruments financiers libellés dans une autre devise que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation de l'information financière du Fonds, fluctue en raison des variations des taux de change. Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, le Fonds n'était pas exposé au risque de change. 12. ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR Les actifs et les passifs du Fonds comptabilisés à la juste valeur ont été classés selon une hiérarchie qui place au plus haut niveau les cours non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (niveau 1), et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables (niveau 3). Le Fonds classe ses placements et ses actifs et passifs dérivés en trois catégories selon la nature des données utilisées pour déterminer leur juste valeur. Les catégories et la nature des données utilisées pour chaque catégorie s'établissent comme suit : Niveau 1 : Les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Niveau 2 : Les données autres que les prix cotés qui sont observables pour les actifs ou les passifs, soit directement, soit indirectement, y compris sur des marchés qui ne sont pas considérés comme actifs. Niveau 3 : Les données non observables. Il y a peu ou aucune opération sur le marché. Les données utilisées pour évaluer la juste valeur nécessitent que la direction exerce son jugement ou fasse des estimations, et ce, dans une large mesure. 27 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs auquel appartient un instrument financier est établi en fonction du niveau le plus bas auquel est classée une donnée significative dans l'évaluation de la juste valeur. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actifs et passifs à la juste valeur au 30 juin 2020 $ $ $ $ Actions 370 486 033 - - 370 486 033 Fonds de placement 48 896 757 - - 48 896 757 Options vendues (150 341) - - (150 341) Total 419 232 449 - - 419 232 449 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actifs et passifs à la juste valeur au 31 décembre 2019 $ $ $ $ Actions 440 348 610 - - 440 348 610 Fonds de placement 56 669 760 - - 56 669 760 Placements à court terme - 2 498 925 - 2 498 925 Options vendues (3 741) - - (3 741) Total 497 014 629 2 498 925 - 499 513 554 Les actions privilégiées émises et en circulation au 30 juin 2020 affichaient un prix de rachat par action de 10,00 $ (10,00 $ au 31 décembre 2019) et un cours par action de 9,86 $ (10,30 $ au 31 décembre 2019). Aucun actif ou passif financier n'a été transféré d'un niveau à un autre au cours de la période close le 30 juin 2020 et de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les évaluations de la juste valeur ci-dessus sont toutes récurrentes. La valeur comptable de la trésorerie, du revenu à recevoir, des charges payées d'avance, des distributions à payer, et des dettes et charges à payer correspond approximativement à la juste valeur en raison de l'échéance à court terme de ces éléments. La juste valeur est classée au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et que le cours est disponible. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ces cas, l'instrument est reclassé au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas il est classé au niveau 3. a) Actions Les positions en actions du Fonds sont classées au niveau 1, car les titres sont négociés activement et un prix fiable est observable. Les actions du Fonds ont généré une perte nette réalisée et une variation nette de la perte latente de 55 934 110 $ pour la période close le 30 juin 2020 (gain de 63 660 426 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019). b) Fonds d'investissement Les placements du Fonds dans des fonds de placement sont classés au niveau 1, puisque le titre est négocié activement et qu'un prix fiable est observable. Ils affichent une perte nette réalisée et une variation nette de la perte latente de 7 773 004 $ pour la période close le 30 juin 2020 (gain de 3 059 908 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019). c) Options Les options vendues du Fonds sont classées au niveau 1, car leur valeur est fondée sur des prix non ajustés cotés sur des marchés actifs. Le gain net réalisé et la variation nette du gain latent sur les options ont été de 583 150 $ pour la période close le 30 juin 2020 (perte de 604 241 $ pour le semestre clos le 30 juin 2019). d) Placements à court terme Les placements à court terme du Fonds sont classés au niveau 2. 28 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 NOTES ANNEXES (non audité) (suite) 30 juin 2020 et 2019 13. PARTICIPATION DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES Le Fonds répond à la définition d'entité d'investissement donnée par IFRS 10 États financiers consolidés et est donc tenu d'évaluer ses placements à la JVRN. Le but premier du Fonds est d'obtenir des fonds d'investisseurs, en vue de fournir à ceux-ci des services de gestion d'investissements et de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus de placement. Il évalue et apprécie également la performance de ses investissements sur la base de la juste valeur. Pour déterminer s'il contrôle un émetteur, le Fonds a évalué ses droits de vote, son exposition à des rendements variables et sa capacité à utiliser ses droits de vote pour influer sur ces rendements. Type d'entité structurée Nature et objectif Participation détenue par le Fonds Fonds de placement • Gérer des actifs pour le compte Placements dans des parts émises par les d'investisseurs tiers et générer des fonds de placement honoraires de gestion pour le gestionnaire du fonds. • Ces véhicules sont financés par l'émission de parts destinées aux investisseurs. Les tableaux ci-dessous présentent les participations du Fonds dans des entités structurées non consolidées. L'exposition maximale au risque de perte correspond à la valeur comptable des actifs financiers détenus. Au 30 juin 2020 % de la Placement valeur liquidative1 Pays et établissement principal % de participation Brompton Global Dividend Growth ETF 11,6 Canada 82,5 1 La valeur liquidative du Fonds tient compte de la valeur des actions privilégiées. Compte non tenu de la valeur des actions privilégiées, la valeur liquidative correspond à 49,88 %. Au 31 décembre 2019 % de la Placement valeur liquidative1 Pays et établissement principal % de participation Brompton Global Dividend Growth ETF 11,4 Canada 84,4 1 La valeur liquidative du Fonds tient compte de la valeur des actions privilégiées. Compte non tenu de la valeur des actions privilégiées, la valeur liquidative correspond à 33,27 %. Le Fonds peut demander le rachat des parts du fonds de placement ci-dessus ou les vendre au cours de n'importe quel jour ouvrable. 29 Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2020 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Comité d'examen indépendant Administrateurs et dirigeants du gestionnaire Patricia Meredith, B. Math., Mark A. Caranci, B. Comm., CPA, CA M.B.A., Ph. D., FCPA/FCA Administrateur, président et chef de la direction Ken S. Woolner, B. Sc., P.Eng. Raj Kothari, B. Comm, M.B.A., Christopher S.L. Hoffmann, LLB, M.S. FCPA/FCA Administrateur Craig T. Kikuchi, B.A., CPA, CA, CFA Administrateur et chef des finances Raymond R. Pether, B.A., M.B.A. Administrateur Stephen Allen, B.A. Premier vice-président Agent des transferts Compagnie Trust TSX Dépositaire Compagnie Trust CIBC Mellon Auditeur PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. Site Web www.bromptongroup.com Christopher Cullen, B. Sc., M.B.A., CFA Premier vice-président Laura Lau, B. Sc. (avec distinction), CFA, DMS Première vice-présidente et chef des placements Michelle L. Tiraborelli, B. Sc., M.B.A. Première vice-présidente Michael D. Clare, B. Comm. (avec distinction), CPA, CA, CFA Vice-président et gestionnaire de portefeuille Ann P. Wong, B.A., M. Acc., CPA, CA, CFA Vice-présidente et contrôleuse Kathryn A.H. Banner, B.A., MA Vice-présidente et secrétaire générale Adresse postale Relations avec les investisseurs : Bay Wellington Tower, Brookfield Place 416 642-6000 181 Bay Street Renseignements : 416 642-9061 Suite 2930, Box 793 Télécopieur : 416 642-6001 Toronto (Ontario) M5J 2T3 Sans frais : 866 642-6001 Site Web : www.bromptongroup.com La Sté Dividend Growth Split Corp. a publié ce contenu, le 26 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

