Dividend Growth Split Corp. - Rapport intermédiaire 2023

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS

Le 18 août 2023

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement de Dividend Growth Split Corp. (le « Fonds ») contient les faits saillants de nature financière, mais non les états financiers intermédiaires non audités du Fonds, qui sont présentés à la suite de ce rapport. Il est possible d'obtenir les états financiers annuels audités ou intermédiaires non audités gratuitement en appelant au 1 866 642-6001, en écrivant à Relations avec les investisseurs, Brompton Funds, Bay Wellington Tower, Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2930, Box 793, Toronto (Ontario) M5J 2T3, ou en consultant notre site Web (www.bromptongroup.com) ou celui de SEDAR (www.sedar.com). Les porteurs d'actions peuvent également communiquer avec Brompton Funds par l'une des méthodes susmentionnées pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, des documents d'information sur le vote par procuration, du rapport du comité d'examen indépendant ou des documents d'information trimestrielle sur le portefeuille.

LE FONDS

Dividend Growth Split Corp. est une société de placement à capital variable gérée par Brompton Funds Limited (le « gestionnaire »). Le Fonds a des actions de catégorie A et des actions privilégiées en circulation, qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles DGS et DGS.PR.A. Les actions de catégorie A et les actions privilégiées sont admissibles aux REER, RPDB, FERR, REEE et CELI. Les actions privilégiées sont notées Pfd-3 (bas) par Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS).

Les actions privilégiées du Fonds donnent droit à des versements trimestriels cumulatifs fixes, habituellement des dividendes canadiens déterminés qui sont moins imposés que le revenu d'intérêts. Elles ont priorité de rang sur les actions de catégorie A en cas de liquidation. Toutefois, la valeur liquidative des actions privilégiées n'augmente généralement pas lorsque la valeur des actions sous-jacentes augmente. Les actions de catégorie A suivent les fluctuations des actions sous-jacentes, mais de façon plus prononcée que si l'investisseur détenait ces titres sous-jacents directement. Cette accentuation des rendements, connue sous le nom de levier financier, est offerte par les actions privilégiées.

OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE PLACEMENT

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :

verser trimestriellement aux porteurs d'actions privilégiées des distributions en espèces fixes et cumulatives et leur rembourser le prix d'émission initial de 10,00 $ par action à la date d'échéance; verser mensuellement aux porteurs d'actions de catégorie A des distributions en espèces ciblées à au moins 0,10 $ par action et leur offrir un potentiel de croissance de la valeur liquidative par action.

Le Fonds investit dans un portefeuille essentiellement composé d'actions de sociétés canadiennes offrant une croissance des dividendes. Il peut également, au gré du gestionnaire, investir jusqu'à 20 % de son actif total dans des sociétés mondiales offrant une croissance des dividendes, directement ou indirectement au moyen de fonds négociés en bourse, afin d'accroître sa diversification et son potentiel de rendement. À l'occasion, des options d'achat couvertes et des options de vente assorties d'une couverture en espèces peuvent être vendues sur les placements du portefeuille afin d'obtenir de la trésorerie distribuable supplémentaire pour le Fonds et de réduire la volatilité. Les titres sélectionnés par le gestionnaire seront généralement équipondérés au moment du placement et après le rééquilibrage, mais le portefeuille peut détenir des positions non équipondérées.

Afin de pouvoir être incluse dans le portefeuille, chaque société offrant une croissance des dividendes doit, au moment du placement et

chaque rééquilibrage ou recomposition du portefeuille, i) avoir une capitalisation boursière d'au moins 2,0 G$ CAD et ii) avoir augmenté régulièrement ses dividendes dans le passé ou, de l'avis du gestionnaire, avoir un potentiel élevé de croissance des dividendes.

Le gestionnaire, à l'occasion et à son gré, vend de façon sélective des options d'achat couvertes et des options de vente assorties d'une couverture en espèces sur les placements du portefeuille afin d'obtenir de la trésorerie distribuable supplémentaire pour le Fonds et de réduire la volatilité. Le Fonds couvre également la quasi-totalité de l'exposition aux devises des titres en portefeuille en dollars canadiens, s'il y a lieu.

Le Fonds peut investir (au gré du gestionnaire) une partie de l'actif du portefeuille dans des fonds négociés en bourse (FNB), incluant des fonds négociés en bourse gérés par le gestionnaire. Les frais de gestion des placements dans des fonds négociés en bourse gérés par le gestionnaire ne sont pas facturés en double au Fonds.