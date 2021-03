Dividend Growth Split : Annual Information Form – 2020 – French 26/03/2021 | 04:45 Envoyer par e-mail :

ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains énoncés figurant dans la présente notice annuelle sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont signalés par des mots comme « prévoir », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « peut », « pourrait », « projeter », « devrait », « croire » et des expressions similaires. Ces énoncés comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels divergent nettement des attentes. La Société estime que les attentes qu'expriment ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Les acquéreurs éventuels ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui figurent dans la présente notice annuelle. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de la présente notice annuelle. En particulier, la présente notice annuelle peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait à l'encaisse distribuable et aux distributions par action de catégorie A, par action privilégiée ou par unité. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux prévus dans les présents énoncés prospectifs du fait, entre autres, des facteurs de risque décrits dans la présente notice annuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs. TABLE DES MATIÈRES GLOSSAIRE ................................................................................................................................................................................................................... 4 1.0 NOM, CRÉATION ET HISTORIQUE ............................................................................................................................................................ 8 1.1 1.2 1.3 1.4 Statut de la Société ................................................................................................................................................................................... 9 Objectifs de placement ........................................................................................................................................................................... 10 Lignes directrices en matière de placement ........................................................................................................................................... 11 Critères de rééquilibrage ........................................................................................................................................................................ 12

2.0 RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT .................................................................................................................................... 12

3.0 DESCRIPTION DES TITRES ........................................................................................................................................................................ 13 3.1 Actionnaire principal .............................................................................................................................................................................. 13 3.2 Distributions ........................................................................................................................................................................................... 13 3.2.1 Actions privilégiées ....................................................................................................................................................................... 13 3.2.2 Actions de catégorie A .................................................................................................................................................................. 13 3.2.3 Régime de réinvestissement des distributions .............................................................................................................................. 14 3.3 Rang ........................................................................................................................................................................................................ 14 3.3.1 Actions privilégiées ....................................................................................................................................................................... 14 3.3.2 Actions de catégorie A .................................................................................................................................................................. 14 3.3.3 Actions de catégorie J .................................................................................................................................................................... 14 3.4 Mesures nécessitant l'approbation des actionnaires .............................................................................................................................. 15

4.0 ÉVALUATION DES TITRES DU PORTEFEUILLE ................................................................................................................................... 16

5.0 CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ................................................................................................................................................ 17

6.0 ACHAT D'ACTIONS ..................................................................................................................................................................................... 18

7.0 RACHATS AU GRÉ DU PORTEUR ET RACHATS AU GRÉ DE L'ÉMETTEUR .................................................................................. 18 7.1 Rachats au gré de l'émetteur .................................................................................................................................................................. 18 7.1.1 Actions privilégiées ....................................................................................................................................................................... 18 7.1.2 Actions de catégorie A .................................................................................................................................................................. 18 7.2 Privilèges de rachat au gré du porteur .................................................................................................................................................... 19 7.2.1 Actions privilégiées ....................................................................................................................................................................... 19 7.2.2 Actions de catégorie A .................................................................................................................................................................. 20 7.3 Système d'inscription en compte ........................................................................................................................................................... 22 7.4 Suspension des rachats au gré de l'émetteur et des rachats au gré du porteur ...................................................................................... 23

8.0 RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITATION ............................................................................................................................................... 23 8.1 La direction de la Société et le gestionnaire ........................................................................................................................................... 23 8.2 Gestionnaire ............................................................................................................................................................................................ 24 8.2.1 Administrateurs et dirigeants du gestionnaire ............................................................................................................................... 24 8.2.2 Comité d'examen indépendant ...................................................................................................................................................... 24 8.2.3 Frais de gestion .............................................................................................................................................................................. 25 8.2.4 Résiliation du contrat de gestion ................................................................................................................................................... 25 8.3 Gestion du portefeuille ........................................................................................................................................................................... 26 8.4 Dépositaire .............................................................................................................................................................................................. 26 8.4.1 Frais de garde ................................................................................................................................................................................ 26 8.4.2 Résiliation de la convention de services de dépôt ........................................................................................................................ 27 8.5 Services d'évaluation .............................................................................................................................................................................. 27 8.6 Auditeur, agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts ................................................................................................ 27 8.7 Agent de prêt de titres ............................................................................................................................................................................. 27

9.0 CONFLITS D'INTÉRÊTS .............................................................................................................................................................................. 27 9.1 9.2 Principaux porteurs de titres ................................................................................................................................................................... 27 Titres détenus par les membres du comité d'examen indépendant ....................................................................................................... 28

10.0 RÉGIE D'ENTREPRISE ................................................................................................................................................................................ 28 10.1 Composition du comité d'examen indépendant ..................................................................................................................................... 29 10.2 Politique sur le vote par procuration ...................................................................................................................................................... 29 10.3 Vente d'options d'achat couvertes ......................................................................................................................................................... 30 10.4 Établissement du prix des options d'achat ............................................................................................................................................. 31 10.5 Utilisation de quasi-espèces ................................................................................................................................................................... 31 10.6 Utilisation d'autres dérivés ..................................................................................................................................................................... 32 10.7 Utilisation de dérivés - Généralités ....................................................................................................................................................... 32 10.8 Prêt de titres ............................................................................................................................................................................................ 32 10.9 Opérations à court terme ........................................................................................................................................................................ 33

11.0 INCIDENCES FISCALES .............................................................................................................................................................................. 34 11.1 Traitement fiscal de la Société ............................................................................................................................................................... 35 11.2 Distributions ........................................................................................................................................................................................... 36 11.3 Traitement fiscal des actionnaires .......................................................................................................................................................... 36 11.4 Disposition d'actions .............................................................................................................................................................................. 37 11.5 Échange d'information fiscale ................................................................................................................................................................ 38

12.0 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS ET DES MEMBRES DU CEI ..................................................... 39

13.0 CONTRATS IMPORTANTS ......................................................................................................................................................................... 39 13.1 Convention d'entiercement .................................................................................................................................................................... 39

14.0 AUTRE INFORMATION IMPORTANTE .................................................................................................................................................... 39 14.1 Facteurs de risque ................................................................................................................................................................................... 39 GLOSSAIRE Dans la présente notice annuelle, à moins d'indication contraire, les expressions et termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après. « action » s'entend d'une action privilégiée ou une action de catégorie A et « actions » s'entend de plusieurs actions de catégorie A et (ou) actions privilégiées. « actionnaire » s'entend d'un porteur d'actions privilégiées ou d'actions de catégorie A et

« actionnaires » s'entend de plusieurs porteurs d'actions privilégiées ou d'actions de catégorie A.

« actionnaire de catégorie A » s'entend d'un porteur d'une action de catégorie A.

« actionnaire privilégié » s'entend du porteur d'une action privilégiée.

« actions de catégorie A » s'entend des actions de catégorie A de la Société.

« actions de catégorie J » s'entend des actions de catégorie J de la Société.

« actions privilégiées » s'entend des actions privilégiées de la Société.

« adhérent de la CDS » s'entend d'un adhérent à la CDS.

« adhérent de la CDS » s'entend d'un adhérent à la CDS.

« agent d'entiercement » s'entend de Société de fiducie Computershare du Canada, en sa qualité d'agent d'entiercement aux termes de la convention d'entiercement. « ARC » s'entend de l'Agence du revenu du Canada ou son successeur. « avis de rachat au gré du porteur » s'entend d'un avis qu'un adhérent de la CDS remet à la CDS (à son bureau de Toronto) pour le compte d'un actionnaire qui souhaite exercer ses privilèges de rachat au gré du porteur. « Brompton » s'entend du groupe de sociétés Brompton. « Brompton Funds » s'entend de Brompton Corp. et de sa filiale en propriété exclusive, Brompton Funds Limited, qui agit à titre de gestionnaire de la Société. Brompton Corp. s'occupe de la gestion de fonds d'investissement. « CDS » s'entend de Services de dépôt et de compensation CDS inc. « CEI » s'entend du comité d'examen indépendant créé par le gestionnaire pour la Société conformément au Règlement 81-107. « convention d'entiercement » s'entend de la convention d'entiercement intervenue entre la Société, DGS Trust et l'agent d'entiercement le 3 décembre 2007, dans sa version modifiée de temps à autre. « convention de gestion » s'entend de la convention de gestion intervenue entre la Société et le gestionnaire le 20 novembre 2007, dans sa version modifiée de temps à autre. « convention de services de dépôt » s'entend de la convention de dépôt intervenue entre la Société et le dépositaire le 15 septembre 2016, dans sa version modifiée de temps à autre.

