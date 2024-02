Divyashakti Limited fabrique et exporte des dalles de granit poli, des carreaux, des monuments et des dalles de quartz. Sa catégorie de produits comprend la pierre naturelle et le quartz. Les produits en pierre naturelle sont notamment les suivants : Absolute Black, Absolute Black Premium/Premium Black, Alaska White, Alpine Blue, Alpine White, Betularie, Bianco Frost, Bianco Venus, Black Forest, Black Galaxy, Black Pearl, Blue Dunes, Blue Flowers, Brass Blue, Colonial Dream, Crema Antico, Delicatus Cream, Delicatus Extra, Delicatus White, Glacier White, Ice Blue, Ice Pearl, Kashmir Gold, Millennium Cream et d'autres. Les produits en quartz comprennent Arena, Astral Grey, Calcatta Aegean, Calcatta Melba, Capri, Cirius, Cloud Grey, Fashion White, Geneva, Kaia, Jasper, Kaia, Lunar White, Muriel, Namibian Grey, Pebble Beach et d'autres. Elle transforme des blocs bruts de qualité provenant de l'Inde, du Brésil, de Norvège, de Finlande, d'Ukraine, d'Arabie saoudite, d'Afrique du Sud, d'Angola, de Madagascar et d'autres pays africains, entre autres.

Secteur Matériaux de construction