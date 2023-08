DJ Mediaprint & Logistics Limited est une société basée en Inde qui fournit des solutions intégrées d'impression, de logistique et de messagerie. La société fournit des services d'envoi en nombre, de courrier rapide, de gestion des dossiers, de fourniture de main-d'œuvre, de gestion des retours de courrier, de numérisation en vrac, de déménagement, de services d'impression publicitaire de journaux et d'autres services connexes. Ses services comprennent des solutions d'impression, l'impression de données variables, l'impression de papeterie en continu, l'impression de sécurité, des services de courrier international et des services de stockage et de gestion des dossiers. Les offres de la société dans le segment de l'impression de sécurité comprennent des certificats universitaires, des obligations de police, des bons de souscription de dividendes, des cartes d'identité et des certificats d'actions. Elle fournit également des services de messagerie par le biais du transport aérien, ferroviaire et routier. La société sert des clients dans divers secteurs, notamment la banque, les compagnies aériennes, le transport maritime, la logistique, l'éducation, la finance, les billets de loterie, les soins de santé, l'assurance, la fabrication, la vente au détail, le courtage en valeurs mobilières, les télécommunications et les services publics.