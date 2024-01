DKSH Holding est spécialisé dans les prestations de services d'expansion des affaires, notamment sur les marchés asiatiques. Le groupe aide les entreprises recherchant un partenaire fiable pour externaliser certaines de leurs activités, en leur proposant des services prenant en charge l'intégralité de la chaîne de valeur de chaque produit : depuis la recherche de sources d'approvisionnement, les activités de recherche et d'analyse, le marketing, la vente, la distribution et la logistique, jusqu'aux services après-vente. Le CA par marché se ventile entre santé (53,9%), biens de consommation (34%), matériaux de performance (8,5%) et technologie (3,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (29,2%), Thaïlande (31,8%), Malaisie et Singapour (17,9%), Asie-Pacifique (17,4%) et autres (3,7%).

