DKSH acquiert le distributeur d'ingrédients pharmaceutiques Refarmed

Zurich (awp) - DKSH renforce son activité de distribution dans les sciences de la vie regroupée au sein de DKSH Performance materials. Le spécialiste zurichois des services de commercialisation et de marketing a acquis pour un montant non dévoilé l'entreprise luganaise Refarmed, active dans la fourniture d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de formes posologiques finies aux fabricants de médicaments génériques.

Fondée au début des années 70 et basée à Lugano, Refarmed assure à quelque 300 clients en Europe, en Asie et en Amérique l'approvisionnement en ingrédients ainsi que la fourniture d'un soutien technique et réglementaire, précise lundi DKSH. L'entreprise tessinoise génère des ventes nettes de plus de 60 millions de francs suisses, tout en affichant une rentabilité et un rendement du capital solides, selon le communiqué.

vj/ol