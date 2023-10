Zürich (awp) - Le spécialiste zurichois de la distribution en Asie DKSH ne veut pas seulement croître à l'organique, mais aussi via par acquisitions, la plupart du temps petites. Cela doit assurer un solide accroissement de valeur pour les actionnaires qui doivent aussi bénéficier d'une augmentation des dividendes, a déclaré le patron du groupe Stefan Butz dans une interview à Finanz und Wirtschaft (en ligne mardi soir).

Toutes les divisions suivent une stratégie de fusions-acquisitions claire, a souligné le CEO. Le fait que, la plupart du temps, les acquisitions sont de petite taille s'explique par le fait que les marchés sont en partie très fragmentés, a-t-il expliqué. Le cas échéant, chaque acquisition doit présenter une plus-value stratégique pour le groupe.

Les cibles doivent être des leaders de leur segment, avec une saine croissance organique, des relations clientèle stables et une bonne profitabilité. A chaque fois, l'intégration des acquisitions se déroule très bien, grâce à des processus standardisés et, en règle générale, une acquisition est achevée en l'espace d'environ six mois.

Cette stratégie a permis à DKSH de faire l'acquisition de plus de 20 entreprises ces 4,5 dernières années et d'autres viendront s'y ajouter cette année. Cette année, les acquisitions représentent une contribution d'un peu plus de 2% au chiffre d'affaires, mais ce qui est déterminant c'est qu'elles affichent des marges plus élevées, source de création de valeur pour les actionnaires, a souligné M. Butz.

A propos de la marche des affaires, le CEO a indiqué que le groupe prévoit cette année de dégager un bénéfice opérationnel de base supérieur à celui de 2022, confirmant de précédentes déclarations.

Depuis le début de l'année, l'action DKSH a cédé plus de 20%: le cours de l'action, c'est l'affaire des marchés des capitaux, a souligné le CEO et l'on ne peut échapper aux tendances générales du marché. Ces dernières années, le groupe a augmenté sa marge opérationnelle et les perspectives sont bonnes pour l'Asie, a-t-il ajouté. L'objectif est de conserver une politique de dividende "progressive".

uh/ys/rp