DKSH dépasse les attentes au premier semestre, malgré une croissance décevante

Zurich (awp) - Le groupe DKSH a bouclé les six premiers mois de l'année sur des résultats en nette hausse et supérieurs aux attentes de la communauté financière, et ce malgré des recettes inférieures aux prévisions et une croissance ralentie.

Les ventes nettes réalisées entre janvier et juin frôlent les 5,6 milliards de francs suisses, en hausse de 2,0%. Ajustée des effets de change, la croissance s'est inscrite à 3,7% en rythme annuel. En termes organiques en revanche, elle a ralenti de 1,6 point à 3,0%, précise le facilitateur de distribution zurichois vendredi dans son rapport à mi-parcours.

Cela n'a pas empêché l'entreprise d'améliorer sa rentablité. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 16,6% sur un an, à 153,3 millions, pour une marge correspondante de 2,7%, en progression de 30 points de base (pb). Le bénéfice semestriel a quant à lui décollé de 21,9% à 105,7 millions.

La copie rendue par DKSH dépasse les projections des analystes du consensus AWP en matière de résultats, mais les recettes sont restées légèrement en deçà des attentes les plus conservatrices, et la croissance organiques nettement en dessous des 4,1% attendus.

Sur l'ensemble de l'exercice, la direction de DKSH anticipe une croissance de l'Ebit, sous réserve d'une évolution positive du produit intérieur brut (PIB) dans la région Asie-Pacifique, de taux de change stables et de l'absence d'événements imprévus. Le groupe reste confiant quant au potentiel à long terme de l'Asie et est bien placé pour bénéficier des "tendances favorables du marché, de l'industrie et de la consolidation".

buc/rq