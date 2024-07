DKSH Holding AG est une société basée en Suisse qui fournit des services d'expansion de marché. Les activités de l'entreprise sont divisées en quatre unités commerciales : Biens de consommation, Santé, Matériaux de performance et Technologie. L'unité commerciale Biens de consommation se concentre sur les biens de consommation à rotation rapide, les services alimentaires, les produits de luxe et de style de vie en Asie. L'unité Soins de santé fournit des services d'expansion du marché aux entreprises de soins de santé qui cherchent à développer leurs activités en Asie. L'unité Matériaux de performance offre un accès instantané aux matières premières dans le monde entier, au service des industries chimiques, pharmaceutiques, alimentaires, des boissons et des soins personnels. L'unité commerciale Technologie offre à ses clients une gamme de technologies provenant de fabricants européens, américains et asiatiques, en mettant l'accent sur les machines de pointe pour l'industrie et la construction, les instruments analytiques et scientifiques, les composants et les consommables. L'entreprise est la société mère du groupe DKSH et exploite de nombreuses filiales.

