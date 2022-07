DKSH se renforce dans les ingrédients alimentaires et acquiert Goerg Breuer

Zurich (awp) - DKSH procède à une nouvelle acquisition et renforce ses activités dans le domaine de l'alimentation en Europe. Le spécialiste zurichois des services de commercialisation et de marketing a acquis, pour un montant non dévoilé, le distributeur allemand d'ingrédients alimentaires d'origine végétale Georg Breuer (GBFI).

Société fondée en 1992, Georg Breuer est basée à Königstein/Taunus, près de Francfort-sur-le-Main. Elle fournit des solutions alimentaires en mettant l'accent sur les produits végétaliens, biologiques et sans gluten, ainsi que sur la réduction du sel et du sucre. GBFI propose également des services à valeur ajoutée à ses clients, notamment la recherche et le développement, la personnalisation des applications et l'assistance technique et réglementaire.

A la faveur de cette transaction, dont la clôture est attendue durant le semestre en cours, DKSH étend son activité d'ingrédients alimentaires en Europe, en particulier dans le segment des aliments à base de plantes, jugé "prometteur". L'acquisition, opérée par l'unité d'affaires Performance Materials de DKSH, vient compléter le rachat de Victa Foods, intervenu plus tôt cette année. GBFI emploie 17 salariés.

La semaine passée, DKSH a annoncé la reprise de l'entreprise luganaise Refarmed, active dans la fourniture d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de formes posologiques finies aux fabricants de médicaments génériques.

