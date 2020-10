DKSH vise la croissance et l'excellence opérationnelle, selon son président

Zurich (awp) - DKSH veut poursuivre sa croissance, tout en visant l'excellence opérationnelle, selon le président du conseil d'administration du spécialiste des services de marketing et de distribution. L'entreprise entend améliorer ses processus, investir dans leur numérisation et aussi procéder à des acquisition pour consolider sa position.

Dans une interview publiée vendredi par le portail financier The Market, M. Gadola identifie un potentiel d'amélioration au niveau de la gestion des entrepôts et des livraisons, notamment. A cet égard, l'automatisation et la numérisation des processus joueront un rôle important et nécessiteront aussi des investissements.

Autre objectif visé par M. Gadola: l'amélioration du flux de trésorerie. "Nous n'avons pas été assez agressifs dans le recouvrement des créances des clients en retard", observe-t-il. "Nos stocks sont trop élevés, en partie parce que nous avons souvent été très "accommodants" avec nos fournisseurs". Le fonds de roulement net devrait croître plus lentement que les ventes, et le flux de liquidités disponibles plus rapidement.

DKSH tire profit de la volonté affiché par de plus en plus d'entreprises d'externaliser leur activité de distribution, de marketing et de vente. Le groupe zurichois, principalement actif en Asie peut s'appuyer sur la croissance de marchés tels que le Vietnam, le Cambodge et le Myanmar (ex-Birmanie).

"Une fois les incertitudes liées au Covid-19 levées, notre entreprise devra croître de plus de 5 % par an. L'EBIT devrait progresser encore plus rapidement que les ventes, a souligné M. Gadola.

yr/mk/vj