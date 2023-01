L'entreprise indienne DLF affiche une hausse de son bénéfice au troisième trimestre grâce à la réduction des coûts et à la stabilité de la demande.

DLF, basée à New Delhi, la plus grande société immobilière d'Inde en termes de capitalisation boursière, a enregistré un bénéfice net consolidé de 5,19 milliards de roupies (63,62 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 3,79 milliards de roupies un an plus tôt.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 5,73 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

La demande immobilière dans le pays est restée forte malgré les hausses répétées des taux d'intérêt par la banque centrale, car une classe moyenne croissante a acheté des maisons, et de nombreux projets commerciaux sont de nouveau sur la voie de l'achèvement après une pause induite par le covide.

Les projets du promoteur immobilier dans la région Delhi-NCR, y compris Gurugram, ont bénéficié de la hausse des prix des logements dans la région au cours des derniers trimestres, selon les analystes.

Les dépenses de DLF au cours du trimestre ont chuté de près de 5 % à 11,52 milliards de roupies et les revenus se sont élevés à 14,95 milliards de roupies, en baisse de près de 4 % par rapport à l'année précédente.

La société rivale Macrotech Developers a annoncé mardi une augmentation de 41,4 % de son bénéfice trimestriel.

Les actions de DLF ont clôturé à 352,05 roupies mercredi, en baisse de plus de 6 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 81,5780 roupies indiennes)