Arcos Dorados choisit dLocal pour développer ses services de livraison de repas via l'application au sein de ses restaurants McDonald's en Uruguay

dLocal et Arcos Dorados garantissent aux utilisateurs de l'application un processus de paiement simplifié en Uruguay

dLocal, une plateforme de paiement « technology first » qui permet aux entreprises marchandes du monde entier de toucher des milliards de consommateurs sur les marchés émergents, a annoncé ce jour collaborer avec Arcos Dorados, le plus grand franchisé McDonald’s indépendant au monde, afin de renforcer ses capacités de paiement en Uruguay.

Tandis que la société Arcos Dorados poursuit l'expansion de ses services de livraison de repas en Uruguay, la plateforme de dLocal prendra en charge les paiements effectués au sein de l'application afin de garantir aux utilisateurs une expérience simplifiée, tout en traitant de larges volumes de paiements. dLocal permettra aux clients de réaliser leurs achats sur l'application de McDonald’s grâce à leurs cartes de crédit et de débit et de profiter des services de livraison.

« Compte tenu de la croissance de l'économie numérique, et conformément à notre ambition de mener en tête ce que l'on nomme la 'course au numérique', nous cherchons sans cesse de nouveaux moyens d'offrir à nos clients une expérience aussi simple que fiable dans ce domaine, » a déclaré Magdalena Gonzalez Victorica, directrice de la technologie chez Arcos Dorados. « En bénéficiant de la plateforme de dLocal et de son expertise en matière de services de paiements locaux au sein de nos restaurants, nous serons en mesure de garantir toujours plus de commodité à nos clients, tout en saisissant les opportunités qu'offre le florissant secteur de la livraison de produits alimentaires. »

« Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés d'Arcos Dorados en tant que partenaire de confiance pour les services de paiement, » a déclaré Michel Golffed, Vice-président principal de dLocal. « Les sociétés en pleine croissance, telles qu'Arcos Dorados, ont besoin de la robuste infrastructure de paiement de dLocal pour se développer encore, et nous sommes déterminés à offrir aux utilisateurs de l'application un processus de paiement simplifié qui leur permet de garantir la qualité aux clients qu'ils servent. »

À propos de dLocal

dLocal offre sur les marchés émergents des systèmes de paiement locaux qui permettent aux entreprises commerçantes du monde entier d’entrer en relation avec des milliards de consommateurs des marchés émergents en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Grâce au concept « One dLocal » (une API, une plateforme, un contrat), les entreprises à travers le monde peuvent accepter et envoyer des paiements, régler des opérations dans le monde entier et émettre des cartes de débit virtuelles et physiques prépayées en monnaies locales et en marque blanche sans avoir à gérer des sous-traitants différents pour les recettes et les paiements, à mettre en place de nombreuses entités locales, ni à intégrer de multiples acquéreurs et méthodes de paiement sur chaque marché. Pour en savoir plus, consultez https://dlocal.com.

À propos d'Arcos Dorados

Arcos Dorados, le plus important franchisé McDonald’s indépendant au monde, exploite la plus vaste chaîne d'établissements de restauration rapide d'Amérique latine et des Caraïbes. La société détient le droit exclusif de posséder, d'exploiter et d'octroyer des franchises de restaurants McDonald’s dans 20 pays et territoires d'Amérique latine et des Caraïbes, avec plus de 2 250 restaurants, exploités par la Société ou ses sous-franchisés, qui ensemble emploient plus de 90 000 personnes (au 09/30/2021). La Société est également impliquée dans le développement des communautés au sein desquelles elle exerce ses activités et s'efforce d'offrir aux jeunes locaux leur première opportunité d'emploi officiel, tout en exploitant son concept de développement positif (« Scale for Good ») visant à produire un impact positif pour l'environnement. Arcos Dorados est cotée à la Bourse de New York (NYSE: ARCO). Pour obtenir des informations complémentaires concernant la Société, veuillez consulter notre site Internet : www.arcosdorados.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs expriment nos attentes ou nos prévisions actuelles concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs portant sur dLocal impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts notables entre nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Certains de ces risques et incertitudes sont décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Commission des États-Unis sur les valeurs mobilières. Sauf si la loi l'exige, nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de circonstances ou d'événements survenant après la date de leur publication.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220104005069/fr/