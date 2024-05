Dlocal Ltd, une société basée en Uruguay, a pour objectif de permettre aux commerçants internationaux d'entrer en contact avec les utilisateurs des marchés émergents. La société propose une plateforme de paiement pour les marchés émergents. Grâce à son interface directe de programmation d'applications (API), à une plateforme technologique et à un contrat, qui sont collectivement désignés sous le nom de modèle One dLocal. La société permet aux commerçants des entreprises mondiales d'être payés (pay-in) et d'effectuer des paiements (pay-out) en ligne de manière sûre et efficace. La plateforme de l'entreprise, basée sur l'informatique dématérialisée, permet d'effectuer des transactions transfrontalières et locales dans environ 29 pays. La société permet aux commerçants internationaux de se connecter à plus de 600 méthodes de paiement locales dans différentes zones géographiques, ce qui élargit leurs marchés potentiels. Elle opère dans différents secteurs verticaux et géographiques. Ses principaux marchés verticaux sont la vente au détail, le streaming, le covoiturage, les institutions financières, la publicité, les logiciels en tant que service (SaaS), les voyages, l'apprentissage en ligne et les jeux.