La fintech uruguayenne Dlocal affiche un bond de son bénéfice au premier trimestre grâce à des volumes de paiement record

La fintech uruguayenne Dlocal a affiché mercredi une hausse de 35 % de son bénéfice au premier trimestre, qui s'élève à 35,5 millions de dollars, grâce à une forte augmentation des volumes de paiements.

Le bénéfice du prestataire de paiement a été stimulé par des revenus élevés "dans toutes les régions", a déclaré Dlocal, alors que le volume total des paiements a augmenté de 70 % en glissement annuel pour atteindre des niveaux record, soutenu par de gros clients tels que Netflix et Amazon.

La société a déclaré que les revenus pour la période ont augmenté de 57 % pour atteindre 137 millions de dollars ; dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, le chiffre d'affaires de Dlocal a augmenté de 20 %.

prévisions

entre 135 et 138 millions de dollars.

Dlocal, qui opère dans la majeure partie de l'Amérique latine ainsi que dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, a vu son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) augmenter de 38 % pour atteindre 45,5 millions de dollars.

"Notre activité a connu une croissance soutenue et résistante, soutenue par la diversité de nos marchands à travers les secteurs verticaux, les zones géographiques et les produits", a déclaré Sebastian Kanovich, PDG de Dlocal.

Ces résultats font suite à une période difficile pour l'entreprise après la publication, à la fin de l'année dernière, d'un rapport de vendeur à découvert accusant Dlocal de

de fraude potentielle, ce que l'entreprise a démenti.

Le conseil d'administration de Dlocal a déclaré en décembre que les principales allégations formulées par le vendeur à découvert Muddy Waters étaient "sans fondement" à la suite d'un examen interne, sans entrer dans les détails et sans publier de réfutation écrite complète.

Les actions de Dlocal sur le Nasdaq ont récupéré une partie des pertes subies depuis la publication du rapport de Muddy Waters, après avoir été amputées de 50 % dans le sillage immédiat du rapport.

Fin décembre, Dlocal a déclaré avoir approuvé un programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars, qui doit expirer en juillet ou lorsque la limite sera atteinte. Mercredi, l'entreprise a indiqué dans son communiqué de presse sur les résultats qu'elle avait investi 36,9 millions de dollars dans le rachat d'actions au cours du premier trimestre.

Dlocal a été fondée en 2016 par Andres Bzurovski et Sergio Fogel. Cinq ans plus tard, ils sont devenus les deux premiers milliardaires d'Uruguay lorsque Dlocal a été cotée à la bourse de New York avec une valeur de marché d'environ 9 milliards de dollars. (Reportage d'Isabel Woodford Rédaction de Marguerita Choy)