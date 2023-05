La fintech uruguayenne dLocal reçoit une demande d'informations de la part des douanes argentines - cofondateur

La société uruguayenne de paiement numérique dLocal a reçu une demande d'informations de la part des autorités argentines et prévoit d'y répondre avant la date limite du 6 juin, a déclaré un cofondateur, après que des informations sur une enquête de fraude présumée ont frappé l'action la semaine dernière.

La "licorne" technologique a été touchée vendredi après que le média argentin Infobae a rapporté que le gouvernement enquêtait sur dLocal pour des "manœuvres inappropriées" et des transferts de fonds à l'étranger d'au moins 400 millions de dollars, ce qui constituerait une fraude possible.

La société a déclaré dans un communiqué vendredi que le rapport était "inexact sur le plan des faits" et trompeur.

Lors d'une interview à Montevideo, le cofondateur Sergio Fogel a déclaré à Reuters que l'entreprise se conformait à une demande d'information des autorités douanières argentines, soulignant qu'elle "suivait strictement les réglementations".

"Jusqu'à présent, nous n'avons reçu qu'une demande d'informations, à laquelle nous répondrons bien sûr en temps utile", a déclaré Fogel. "Nous sommes confiants dans le fait que nous recevrons une facture claire après cela.

Les actions de dLocal, cotées au Nasdaq, autrefois chouchou des investisseurs et soutenues par de grands fonds technologiques tels que General Atlantic, Tiger Global et D1, ont augmenté de plus de 8 % mardi, après avoir chuté de plus de 17 % la semaine dernière à la suite du rapport d'Infobae.

La société américaine de vente à découvert Muddy Waters a également critiqué dLocal dans un rapport en novembre, citant des "drapeaux rouges" et des divergences comptables dans son bilan, déclenchant une vente qui a fait chuter les actions de la fintech cotées en bourse aux États-Unis de plus de 50 %.

DLocal a réagi en temps utile en affirmant que le rapport de Muddy Waters contenait "de nombreuses déclarations inexactes, des affirmations sans fondement et des spéculations", mais a procédé à un audit spécial de ses comptes.

DLocal, qui opère dans la majeure partie de l'Amérique latine ainsi que dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, a enregistré une hausse de 35 % de son bénéfice net au premier trimestre par rapport à l'année précédente. L'entreprise doit organiser une journée des investisseurs à New York le 8 juin. (Reportage de Lucinda Elliot ; Reportage complémentaire de Valentine Hilaire à Mexico ; Rédaction de Richard Chang)