Muddy Waters revient sur les allégations d'écarts de bilans de dLocal

Depuis les allégations de Muddy Waters le mois dernier, dLocal a tenu des appels avec des clients de plusieurs banques, a déclaré Muddy Waters. JP Morgan a déclaré dans une note suivant son appel que dLocal a souligné avoir séparé les fonds des clients des siens.

Dlocal n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais a précédemment démenti le rapport de Muddy Waters. Elle a déclaré le mois dernier qu'elle "réfuterait les allégations dans le forum approprié en temps voulu".

Muddy Waters a déclaré que les appels de dLocal aux clients étaient "non spécifiques" et "édulcorants", et que "tout ce que (dLocal) devait faire pour résoudre ce problème était de fournir une explication sur la façon dont les flux de trésorerie se rapprochent".

Muddy Waters a vendu à découvert la société de paiements le mois dernier, alléguant qu'il existe un déficit de 3,3 millions de dollars dans la capacité de dLocal à financer son dividende et que dans sa filiale de Malte, il existe un déficit de 4,1 millions de dollars dans la capacité de la société à financer ses utilisations de trésorerie.

Muddy Waters a également répété que les livres de comptes de dLocal présentaient un certain nombre d'autres anomalies, que dLocal "devrait aborder de manière substantielle par écrit."

Les allégations du fonds spéculatif surviennent alors que son fondateur, Carson Block, fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice dans le cadre d'une enquête sur les vendeurs à découvert et les fonds spéculatifs sur des soupçons de transactions manipulatrices coordonnées.