DLSI : deux sociétés d'intérim acquises dans le Grand Est

Le 05 janvier 2024

Le groupe de services en ressources humaines DLSI fait part de l'acquisition de deux sociétés d'intérim, ML Intérim et PRESTIM, qui opèrent avec trois agences implantées à Colmar (Haut-Rhin), Saint-Avold et Sarreguemines (Moselle).



Au titre de l'exercice 2023, ces deux sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 19 millions d'euros. La rentabilité d'exploitation constatée en 2021 et 2022 est comprise entre 8 et 9% du chiffre d'affaires et est attendue à des niveaux comparables en 2023.



'Ces acquisitions offrent une opportunité attractive en matière d'implantation géographique avec un renforcement du maillage du groupe dans le Grand Est, ainsi qu'une diversification de clientèle et de métier', explique DLSI.



