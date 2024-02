DLSI est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. L'activité du groupe consiste à mettre des personnels qualifiés ou non qualifiés à disposition des entreprises. En outre, le groupe développe une activité de recrutement et de placement de personnel. La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,5%), Suisse (36,3%), Luxembourg (1,2%), Allemagne (1,8%) et autres (0,2%).