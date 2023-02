DLSI : quasi-stabilité du CA annuel

La société de services en ressources humaines DLSI affiche un chiffre d'affaires pour l'année 2022 pratiquement stable (+0,9%) à 196,7 millions d'euros, et ce malgré une forte croissance des activités de placement (+24%) et du nucléaire (+4,6%).



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 2,1% par rapport à celui de 2021, 'sur fond d'une demande vigoureuse contrariée chez certains clients par des difficultés d'approvisionnement en matières premières'.



'Les activités liées au nucléaire, au tertiaire et l'activité de placement devraient être en progression plus marquée sur l'exercice en cours en France', ajoute DLSI, qui réfléchit à la création de trois nouvelles agences spécialisées dans ces activités.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.