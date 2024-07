DLSI : repli de 6% du CA semestriel en organique

DLSI affiche un chiffre d'affaires pour les six premiers mois de l'exercice 2024 en hausse de 3,7% à près de 102,9 millions d'euros en données brutes, mais en repli de 6,1% à taux de change constant et avant intégration des croissances externes.



'Comme attendu, le marché de l'intérim a ralenti sur le premier semestre, dans un contexte économique incertain', explique le groupe de services en ressources humaines, qui pointe aussi l'impact particulièrement défavorable du positionnement des jours fériés de mai.



Malgré la tendance observée sur ce premier semestre, DLSI voit une reprise des marchés sur lesquels il opère se confirmer, et attend un retour à une légère croissance à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice 2024.



