DLSI : vise un retour à une légère croissance à périmètre constant pour 2024

Le 29 juillet 2024 à 08:38 Partager

Le chiffre d’affaires consolidé de DLSI sur les 6 premiers mois de l’exercice 2024 s’établit à 102,9 millions d'euros à comparer à 99,2 millions d'euros au 30 juin 2023 (+3,7%), en repli de 6,1% à taux de change constant et avant intégration des croissances externes. "Cette augmentation de chiffre d'affaires est principalement due au maintien de notre stratégie commerciale, à l'effet combiné des croissances organiques, et à l'intégration réussie de Prestim et MLIntérim, acquis respectivement en janvier 2024", explique DLSI.



Comme attendu, le marché de l'intérim a ralenti sur le premier semestre, dans un contexte économique incertain : l'intérim en France a diminué dans tous les secteurs et pour toutes les qualifications. Le positionnement des jours fériés de mai 2024 a eu un impact particulièrement défavorable à l'activité.



A périmètre constant, la part globale des contrats cadres dans le chiffre d'affaires France, signés le plus souvent avec de plus grands comptes, atteint 19,4% à comparer à 18,8% par rapport au premier semestre 2023.



Le chiffre d'affaires France atteint 62,1 millions d'euros (+5,7%), à comparer au baromètre Prism'emploi qui annonce une baisse de 8,4% de l'intérim sur 1 an au 31 mai 2024.



L'International (39,7% du chiffre d'affaires consolidé) se maintient à hauteur de 40,8 millions d'euros par rapport à 40,5 millions d'euros au 1er semestre 2023.



Malgré la tendance observée sur ce premier semestre, une reprise des marchés sur lesquels opère le Groupe se confirme, et un retour à une légère croissance à périmètre constant est attendu sur l'ensemble de l'exercice 2024.



Le groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser en 2024 une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats.