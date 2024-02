DMC Global Inc. est un propriétaire et un exploitant d'entreprises de fabrication à faibles coûts. Elle possède et exploite Arcadia, DynaEnergetics et NobelClad, trois entreprises de fabrication d'actifs légers qui fournissent des produits différenciés et des solutions techniques à des segments des marchés de la construction, de l'énergie, de la transformation industrielle et des transports. Arcadia fournit des produits de construction architecturaux, notamment des systèmes d'encadrement extérieurs et intérieurs, des murs-rideaux, des fenêtres, des portes et des cloisons intérieures pour le marché de la construction commerciale. DynaEnergetics conçoit, fabrique et distribue des produits techniques utilisés par l'industrie pétrolière et gazière mondiale pour la perforation des puits de pétrole et de gaz. NobelClad produit des plaques métalliques blindées soudées par explosion pour la construction d'équipements de traitement industriel résistant à la corrosion, ainsi que des joints de transition spécialisés pour la construction de wagons de banlieue, de navires et d'équipements de traitement du gaz naturel liquéfié.

Indices liés Russell 2000