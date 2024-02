DMCI Holdings, Inc. est une société holding basée aux Philippines. La société est engagée dans la construction générale, la production de charbon et d'électricité, le développement immobilier, les concessions d'eau, l'extraction de nickel et la fabrication. Ses cinq principales filiales sont D.M. Consunji, Inc. (DMCI), DMCI Project Developers, Inc. (PDI), Semirara Mining and Power Corporation (SMPC), DMCI Power Corporation (DPC) et DMCI Mining Corporation. DMCI fournit des services de construction générale, ainsi que diverses activités liées à la construction, telles que la production et le commerce de produits en béton et les travaux électriques et de fondation. Les principaux produits de PDI comprennent des unités de condominiums résidentiels avec des équipements inspirés des centres de villégiature dans des développements de moyenne et grande hauteur à Metro Manila et dans d'autres zones clés de Luzon, ainsi qu'à Cebu et Davao City. SMPC est engagée dans l'exploration, l'exploitation minière, le développement et la vente de ressources en charbon sur l'île de Semirara à Caluya, dans l'île d'Antique. DPC est une société de production d'électricité.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation