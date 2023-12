DMG Blockchain Solutions Inc. est une société canadienne de blockchain et de crypto-monnaie à intégration verticale qui gère, exploite et développe des solutions numériques de bout en bout pour monétiser l'écosystème de la blockchain. Ses secteurs d'activité se composent de Core, qui comprend les opérations de centre de données, et de Core+, qui fournit des logiciels et des services. La société exploite son activité de services de vérification des transactions, communément appelée Bitcoin mining, dans l'ouest du Canada. Elle possède et exploite son centre de données à Christina Lake, en Colombie-Britannique. Ses plateformes de réglementation et de conformité comprennent Terra Pool, Blockseer Walletscore, Mine Manager et Blockseer Petra. Ses plateformes de sécurité cryptographique comprennent Blockseer Intelligence, Blockseer Exchange et Blockseer Breeze. Sa plateforme Blockseer Walletscore est axée sur les obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avec une interface de programmation d'application (API) DMG personnalisée pour les échanges de crypto-monnaies et les plateformes de paiement afin d'interconnecter et d'utiliser cette plateforme.