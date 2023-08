DMG Blockchain Solutions Inc. est une société canadienne intégrée de blockchain et de cryptomonnaie qui gère, exploite et développe des solutions numériques de bout en bout pour monétiser l'écosystème de la blockchain. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les opérations Core et Core+. Le segment des opérations Core se concentre sur le minage, qui concerne principalement le bitcoin, ainsi que sur la fourniture de services d'hébergement, et la fourniture de matériel de crypto-minage pour les clients miniers industriels. Le segment des opérations Core+ propose des services d'analyse de données et d'expertise judiciaire, qui fournissent des capacités techniques avec des produits logiciels, tels que Blockseer Pool, Mine Manager et Walletscore, ainsi que la collaboration avec des auditeurs, des cabinets d'avocats et des organisations d'application de la loi. Les filiales de la société comprennent DMG-US, Inc, Datient, Inc et DMG Blockchain Services Inc.