DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd. est une société intégrée de conseil en ingénierie basée en Inde. La société fournit des services de conseil en ingénierie et de diligence raisonnable dans les domaines de l'hydroélectricité, des barrages, des routes et des tunnels ferroviaires. La société propose des services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des projets, à savoir la conception et l'ingénierie, la diligence raisonnable et la réglementation, la gestion des offres, l'ingénierie de la construction, la qualité et l'inspection. La société propose ses services aux secteurs de l'hydroélectricité, y compris les petites centrales, des énergies renouvelables, des ressources en eau, des barrages, des barrages et des déversoirs, des tunnels ferroviaires, des tunnels routiers, des mines et des infrastructures urbaines. La société propose des solutions à 360 degrés pour les agences d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et d'infrastructure.

Secteur Construction et ingénierie