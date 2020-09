DMS Diagnostic Medical : Communiqué – 30/09/2020 – Progression des résultats semestriels 2020

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 15,6 M€ au 1er semestre 2020, en solide progression de +11% en dépit d'un contexte de marché perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et ses conséquences.

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

(Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) a arrêté les comptes semestriels 2020, présentés synthétiquement ci-dessous. Les procédures d'examen limité des comptes ont été finalisées et le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle a été émis. Le rapport financier semestriel 2020 est disponible sur le site internet de la société, www.dms.com , dans l'Espace actionnaires.

EBITDA semestriel proche de l'équilibre et en nette progression de +0,7 M€

Cette nouvelle unité va permettre de doubler au minimum la capacité de production, en adéquation avec nos besoins futurs pour accompagner la montée en puissance des contrats commerciaux et servir la demande des partenaires actuels et futurs. Elle va constituer un gage d'efficacité en rationalisant les différentes implantations du groupe sur un site unique.

Cette unité de production, d'une superficie totale de 5 500 m² (2 600 m² de bureaux, 1 400 m² de production et 1 500 m² dédiés au stockage et aux expéditions) va ainsi accueillir sur un site unique l'ensemble des salariés des divisions DMS Imaging et DMS Wellness, en regroupant à la fois les activités administratives, de production, de logistique, et de recherche et développement.

DMS Group a réceptionné, le 28 septembre 2020, sa nouvelle unité industrielle de production et d'assemblage du groupe, située à Gallargues le Montueux dans le Gard. Dès le mois d'octobre 2020, toutes les équipes de DMS Group, aujourd'hui réparties entre Montpellier et Nîmes, y seront rassemblées.

La dette financière nette s'élevait ainsi à 4,5 M€ au 30 juin 2020 (7,8 M€ fin 2019), pour des capitaux propres de 19,5 M€, soit un ratio d'endettement financier net (gearing) limité à 23% (vs. 53% à fin 2019).

d'avances conditionnées et 1,2 M€ de financement de créances clients) contre 9,3 M€ fin 2019.

disponible portée à 3,0 M€ à fin juin 2020 (vs. 1,5 M€ au 31 décembre 2019) et des passifs financiers (hors dettes

Fournisseurs et autres dettes

Actifs non courants

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,5 M€, le résultat net part du groupe ressort à 3,6 M€ au 1er semestre, contre une perte nette de -1,7 M€ un an auparavant.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant semestriel s'est établi à -1,1 M€ au 1er semestre 2020, contre -1,9 M€ en 2019.

Au 1er semestre 2020, le groupe enregistré un EBITDA proche de l'équilibre à -0,1 M€, contre -0,8 M€ un an plus tôt.

Perspectives

Affecté au 2ème trimestre par les contraintes multiples liées à la Covid-19, le groupe a retrouvé une organisation opérationnelle et des capacités industrielles de production quasi normales depuis le début de l'été.

En radiologie malgré un contexte économique qui reste chaotique en raison de la crise sanitaire, le carnet de commandes demeure dynamique. Le groupe tire parti de sa stratégie de mix pays et produits qui permet de limiter son exposition et de diversifier ses ventes. Le déménagement du site de production et d'assemblage a été anticipé avec pour conséquence une augmentation temporaire du stock afin de limiter la baisse de production liée à la phase de transition vers la nouvelle unité.

Au sein de la division imagerie médicale (DMS Imaging), le pôle ostéodensitométrie a été le plus impacté par la Covid-19, mais les commandes sont progressivement reparties à la hausse en juillet et en août. Le groupe escompte renouer avec un rythme d'activité normalisé d'ici la fin de l'année.

Les commandes de la division DMS Wellness semblent redémarrer lentement grâce aux partenaires, tant sur le marché français qu'à l'international consécutivement à la signature du partenariat avec le groupe allemand Garhieni, fabricant et distributeur de matériel médical, pour spa et instituts de beauté & de bien-être. Il est toutefois difficile à ce jour d'appréhender la reprise de l'activité et de formuler des prévisions précises compte tenu du durcissement du contexte sanitaire.

Enfin, alors que les ventes de la division DMS Biotech demeurent freinées par une activité au ralenti des chirurgiens plasticiens, le groupe poursuit ses actions en matière réglementaire et de certification dans plusieurs pays. En matière de recherche, les efforts sont consacrés à l'étude de nouvelles solutions thérapeutiques à partir de l'utilisation du tissu adipeux et des cellules souches qu'il contient.

DMS Group intègre l'indice EnterNext© PEA-PME 150 d'Euronext à compter du 1er octobre 2020

DMS Group est heureux d'annoncer son entrée, à compter de la séance de Bourse du 1er octobre 2020, au sein de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.

Lancé en 2014, l'indice EnterNext© PEA-PME 150 se compose de 150 entreprises françaises, PME-ETI cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME. Les valeurs sont classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est plafonné

2,5 % et une limite de 20% est appliquée par secteur. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.

Suivi par un nombre croissant d'investisseurs et de gérants de fonds, cet indice constitue un benchmark de référence pour les valeurs moyennes. Sa diversité sectorielle permet ainsi d'offrir aux investisseurs un repère sur les petites et moyennes valeurs françaises cotées les plus liquides.

- 3 -