A fin 2020, les capitaux propres de DMS Group s'élevaient à 17,0 M€, contre 14,8 M€ un an plus tôt, sous l'effet des cessions de titres Hybrigenics. La trésorerie disponible s'établissait à 1,7 M€ à fin 2020.

DMS Group a débuté de manière soutenue l'exercice 2021, enregistrant une croissance de +18% de son activité au 1er trimestre, avec une croissance de +20% des activités de radiologie et une légère progression en ostéodensitométrie (+2%) (lire le communiqué de presse du 21 avril 2021).

Le carnet de commandes de l'activité radiologie reste aujourd'hui dynamique. L'homologation de la table de radiologie Platinum Adam par la FDA (Food and Drug Administration) en début d'année et l'extension du partenariat sur le marché nord-américain avec FUJIFILM Medical Systems U.S.A devraient constituer un vecteur supplémentaire de croissance de cette activité. Le retour progressif à une situation sanitaire normalisée, la montée en puissance du contrat avec Fujifilm Europe, et la reprise de l'activité avec les distributeurs historiques devrait également conforter la croissance en ostéodensitométrie au cours des prochains trimestres.

Consécutivement à la livraison en septembre 2020 de la nouvelle unité industrielle de production et d'assemblable, qui constitue un gage d'efficacité en rationalisant les différentes implantations du groupe, la division DMS Imaging a mis en place, à compter de 2021, une politique d'optimisation des coûts opérationnels et de rationalisation des charges fixes afin de poursuivre l'amélioration de la marge sur affaires et de la marge d'EBITDA dans les années futures.

Par ailleurs, DMS Group a signé un traité d'apport avec la société ASIT biotech par lequel la division DMS Imaging du groupe devrait être apportée à ASIT biotech sous réserve de la réalisation des conditions suspensives (lire le communiqué de presse du 16 avril 2021). Les parties continuent à travailler en vue d'une réalisation de cet apport dans le courant de l'été et au plus tard à l'automne 2021. La stratégie de DMS Imaging est de conforter sa position d'acteur majeur sur des marchés de niche en imagerie, comme l'ostéodensitométrie, en s'appuyant sur sa nouvelle unité de production, et d'accélérer sa croissance externe par l'acquisition d'acteurs plus petits et/ou participer à une éventuelle consolidation du secteur afin de faire émerger une véritable filière française en imagerie.

Projet de transfert sur le marché Euronext Growth

Lors de l'assemblée générale mixte du 28 décembre 2020, les actionnaires de DMS Group ont approuvé la résolution relative au projet de transfert de la cotation des titres de la société vers le marché Euronext Growth à Paris (lire le communiqué de presse du 3 novembre 2020).

